Tatá Werneck sobre o parto: “estava com tanto medo que pensei em fugir”

As informações sobre a mais nova mamãe estão on fire. Nesta quarta-feira (23), foi anunciado oficialmente que Tatá Wernerck deu à luz sua primeira filha com Rafael Vitti. E a apresentadora do ‘Lady Night’ já mostrou a pequena pela primeira vez e fez um comentário divertido, mas sincero, sobre o parto.

O clique escolhido para retratar o momento especial foi o da baby girl de costas para a câmera, mas de frente para a mamãe para pode ver a filha com todos os detalhes possíveis. Na foto, também é possível ver toda a emoção de Tatá de receber a pequena depois de nove longos meses.

Na legenda, a apresentadora usou o jeitinho especial dela para falar sobre a complexidade de um parto, sem deixar a peteca engraçada cair: “Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida. P.s: normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase “a senhora gostaria de pentear o cabelo?””.

Todo o barulho sobre Tatá ter dado à luz começou após uma postagem da apresentadora no Twitter, em que disse: “ela é linda!”, com emojis de coração. Por se tratar da comediante, muitos duvidaram se ela estava falando a verdade ou não, mas agora fotos podem provar que a comemoração do nascimento está liberada.