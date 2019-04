View this post on Instagram

Famílias que gostam de entrar em profundo contato com a natureza vão se apaixonar pela Chapada Diamantina, no interior da Bahia, um dos destinos de ecoturismo mais belos e divertidos do nosso país. Em uma viagem para lá, a família poderá viver diversas aventuras, como explorar grutas cheias de estalactites e estalagmites, fazer trilhas até impressionantes cachoeiras próprias para banho, admirar a bela vista do Morro do Pai Inácio e até nadar em águas cristalinas em cavernas subterrâneas. No roteiro que organizamos para lá, todos os passeios de ecoturismo são privativos para a família, com um guia experiente à sua total disposição, para melhor auxiliar as crianças nos deslocamentos.