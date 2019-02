Use vinagre de maçã na limpeza da casa

Além de tempero, o vinagre ajuda na faxina!

Foto: Getty Images

Diz o ditado: “uma maçã por dia mantém a pessoa sadia”. Grande verdade. Seu alto poder curativo combate uma série de males. Fora isso, a fruta tem ação tonificante, o que deixa a pele bonita e viçosa. Mas seus benefícios vão além da saúde e beleza. Baseada em pesquisas científicas, a médica Penny Stanway comprova no livro As Maravilhas do Vinagre de Maçã (Ed. Alaúde) que o tempero feito com ela também é um aliado na limpeza da casa. Isso porque ele tem ação antibacteriana e desinfetante. Confira as dicas da especialista.

Econômico e sustentável

Livre de substâncias tóxicas e barato, o vinagre de maçã pode se tornar um bom aliado nas tarefas domésticas. Aprenda a usá-lo como…

1. Amaciante de roupas

Misture 2 col. (sopa) de vinagre de maçã, 2 col. (sopa) de bicarbonato de sódio e 4 col. (sopa) de água. Se você lavar as roupas à mão, acrescente a mistura ao último enxágue. Na máquina de lavar roupa, despeje-a no reservatório de amaciante.

2. Desodorizador de ambiente

Encha metade de um borrifador com água e acrescente 1 col. (chá) de bicarbonato e 1 col. (sopa) de vinagre de maçã. Agite bem. Quando parar de fazer espuma, termine de enchê-lo com água e tampe. Use como purificador para eliminar cheiro de cigarro, comida e outros odores indesejados.

3. Limpa-piso

Acrescente 1 xíc. (chá) de vinagre a um balde com água e lave o piso normalmente.

4. Limpa-vidros

Faça uma mistura com três partes de água e uma de vinagre. Use-a em vidros de janelas ou espelhos. Seque com uma folha de jornal.

5. Lustra-móveis

Dê brilho à mobília de madeira com uma solução feita de vinagre e parafina em partes iguais.

6. Multiuso

Evite manchas no rejunte dos azulejos, borrifando-os duas vezes por semana com uma solução de água e 2 col. (sopa) de vinagre. Para retirar o bolor da cortina do banheiro, lave-a na máquina, adicionando 100 g de bicarbonato de sódio ao sabão em pó e 100 ml de vinagre ao amaciante.

