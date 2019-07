Vai viajar? Saiba como transportar animais de forma segura no carro

Uma das coisas mais gostosas da vida é colocar o pé na estrada com a família completa, né? E isso inclui, claro, os nossos pets. Mas por mais que a gente ame a companhia dos nossos bichinhos, será que viajar de carro pode ser incômodo para os animais?

Com a ajuda do veterinário Marcello Machado, listamos alguns cuidados simples para que a viagem com o doguinho ou com o seu amigo felino seja mais tranquila.

Antes da viagem…

Carteirinha de vacinação do seu pet em dia? Todas as doses de vacina e vermifugações devem estar certas para que ele não corra riscos, principalmente, porque alguns destinos como praias podem trazer mais perigos. Para animais idosos ou que tem algum problema de saúde é indicado um check-up antes de viajar.

Um percurso mais longo e demorado pode causar enjoos no animal e até traumatizá-lo, fazendo com que ele não goste dos passeios de carro. Se isso já aconteceu com seu pet, peça para o veterinário uma indicação de medicamentos que evitam esse desconforto. Também é recomendável não alimentar o cão uma a duas horas antes da viagem.

Como precaução sempre é bom, já busque contatos de veterinários que atendam no lugar onde irá, caso ocorra algum imprevisto. Atestado de vacinação, os remédios que ele costuma tomar e os medicamentos para casos de emergência dentro da mala!

Como transportar?

Um dos erros mais recorrentes quando se fala em transportar animais de estimação no carro é deixá-los soltos no veículo. Além de você receber uma multa (é lei, viu?), o seu cão e todos os passageiros correm perigo. Ele pode se assustar, pular no motorista ou mesmo atingir alguém em caso de colisão ou brecadas bruscas.

Então, o bichinho deve se manter seguro por um cinto de segurança próprio para cães, caixa de transporte ou grades e redes de proteção no porta-malas – veja com o veterinário qual é o modo mais adequado para o tamanho do seu pet.

Para evitar problemas durante o trajeto, é importante o animalzinho estar familiarizado previamente com os equipamentos de segurança. Não leve ele para uma longa viagem de primeira, comece com passeios para pequenas distâncias, sempre fazendo associações positivas daquela situação – dê petiscos e brinquedinhos, por exemplo.

Faça paradas!

Os cães sofrem mais com o calor do que humanos e precisam ficar hidratados. Então, fiquem sempre atentos à temperatura do carro e planeje paradas na estrada, com bastante água.

Mais uma dica! Pense na hospedagem

Busque hotéis ou casas de veraneio pet friendly (onde permite a entrada de animais de estimação) e entre em contato antes para saber quais são as exigências como, por exemplo, os atestados de vacinação e tratamento contra pulgas e carrapatos. Além disso, não se esqueça de levar a ração e alimentos que o bichinho está acostumado para os dias que ficarão longe de casa.