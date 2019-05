Veja as fotos do batizado do Rael, filho de Isis Valverde

Seis meses após o nascimento de Rael, Isis Valverde e o marido André Resende batizaram o primeiro filho em uma cerimônia religiosa em Aiuruoca, Minas Gerais, cidade natal da atriz, no último sábado (25).

A atriz compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto do pequeno na pia batismal. “Que Deus esteja sempre ao seu lado! Que a luz esteja sempre presente em seu caminho e que o bem seja sua morada! Cresça meu filho e alimente sua alma de coisas boas, isso é o que realmente importa. Amém”, escreveu na legenda.

Uma das madrinhas de Rael é uma amiga da atriz, a mineira Cibele Siqueira.

Cibele postou em seu Instagram uma foto da lembrancinha do batizado. Olha que fofo!

A mamãe fez o batizado de Rael poucos dias depois de voltar da França, onde marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cannes na première do filme ‘Les Misérables‘ e arrasou no look em uma pegada “deusa grega”.