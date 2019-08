O pequeno Joaquim, fruto do relacionamento de Camilla Camargo com o diretor Leonardo Lessa, tem um quartinho encantador e com uma proposta que está em alta entre as novas mamães.

O método montessoriano dá muita liberdade e autonomia ao bebê, dispensando o tradicional berço, incluindo móveis baixos, espelho e tudo ao alcance do pequeno.

A decoração foi toda projetada pela empresa Grão de Gente, especialmente para o quartinho do Joaquim. Olha que lindeza:

–

–

–

–