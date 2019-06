Veja os detalhes mais lindos da festa de 6 anos da Titi

A pequena Titi, filha do Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completou 6 aninhos e ganhou uma festa linda, em um buffet no Rio de Janeiro. Pela decoração, deu pra perceber que ela é uma “Disney lover”, assim como a gente! O tema de princesas foi todo trabalhado no lúdico, com muitas cores e magia. Confira os detalhes da festa!

Vamos começar pela protagonista da comemoração! A aniversariante, como de se esperar, estava uma graça. Em uma pegada princesa rock’n roll, Titi arrasou no estilo, com um vestido vermelho, tênis e coroa. Rainha, né, mores?

Claro que também não faltou amor!

A decoração foi inspirada na ideia da aniversariante convidar seus amigos para um chá em seu Reino Encantado. Inclusive, tinha um espaço com uma mesinha para as crianças brindarem com suas xícaras. “Princesas” também circulavam pela festa para tirar fotos com os pequenos.

Na mesa principal, um bolo de cinco andares, cada um temático de uma princesa. Lindo, né?

Eles apostaram em muitas luzes, cores e enfeites grandiosos. Bonecos 3D dos personagens dos filmes da Disney estavam espalhados pela festa, dando um clima todo mágico.

Também não faltou pequenos detalhes personalizados. Olha que docinhos fofos!

Pra presentear os convidados, lembrancinhas de porta-lápis com bloquinho personalizados.

Parabéns, lindinha! ❤