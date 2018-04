A youtuber e blogueira Nina Santina, do canal Niina Secrets, se casou no último domingo (29), em São Paulo. Ela e o marido, Guilherme Oliveira, ainda vão fazer a cerimônia religiosa e uma grande festa no dia 26 de maio, mas organizaram uma comemoração íntima para celebrar o casamento no civil. A decoração da festa foi com o tema do filme “Up! – Altas Aventuras“.

Os balões, que são tão característicos do filme, marcaram presença na decoração da casa onde aconteceu a comemoração, e depois no ensaio com os noivos.

Nossa aventura começa aqui 🎈🏡 @casinhaquintal A post shared by Niina (@niinasecrets) on Apr 29, 2018 at 6:14pm PDT

Nina usou um conjunto de top cropped e saia assinado por Karen Rodrigues. Com silhueta sequinha e rendas, é uma ótima opção para as noivas mais moderninhas.

O filme também deu o tom dos bonequinhos do topo do bolo, com o casal Carl e Ellie em destaque.

Nina escolheu usar os cabelos em um penteado semipreso, bem romântico, enfeitado com uma fivela dourada e com ondas largas.

Pronta pro primeiro SIM 👰🏼💍 #casamentoNiinaEGui A post shared by Niina (@niinasecrets) on Apr 29, 2018 at 8:13am PDT

Na make, destaque total para o batom, uma mistura do Marrakesh da marca T.Blogs e do Dance With Me da M.A.C. Cosmetics. Nina vai lançar nos próximos dias um batom assinado por ela, com a M.A.C. Cosmetics, mas a cor permanece em segredo.

A decoração, bem romântica, abusou de flores frescas e folhagens, com bastante destaque para os tons de rosa.

Felicidade para os noivos!