10 curiosidades sobre ‘Friends’ que (talvez) você não sabia

O último episódio de “Friends” foi ao ar 14 anos atrás e, mesmo assim, a série continua sendo a queridinha de muita gente. Mas será que os fãs realmente sabem tudo sobre ela? Confira aqui 10 curiosidades envolvendo os bastidores do programa.

A série não se chamava “Friends” quando foi criada

De início, os criadores David Crane e Marta Kauffman batizaram a série de “Insomnia Café”.

Originalmente, Courtney Cox fez teste para interpretar a Rachel

E foi a própria Courtney que pediu aos produtores para ficar com o papel de Monica. De fato, a troca deu muito certo!

David Schwimmer também trabalhou como diretor no seriado

O ator que interpreta o Ross dirigiu dez episódios, entre 1999 e 2004.

Na vida real, a Monica é mais velha que o Ross

Courteney Cox nasceu em 1964 e David Schwimmer em 1966. Mas nem parece, né?

Lisa Kudrow estaria fora do elenco, caso não tivesse sido demitida de “Frasier”

Lembra desse sitcom que fez muito sucesso nos anos 1990? Liza fazia parte do elenco, mas só gravou um episódio e acabou sendo demitida. Isso aconteceu em 1993 e foi um enorme baque para ela. Mas o jogo virou e, em 1994, Liza foi chamada para trabalhar em “Friends”.

A atriz que interpreta a Estelle já foi outra personagem em “Friends”

Quem já assistiu “Friends” várias vezes já está careca de saber que o Frank Jr. já havia aparecido como figurante, tempos antes de entrar oficialmente na série como o irmão da Phoebe. Mas sabia que isso também aconteceu com a Estelle? Antes de interpretar a empresária do Joey, a atriz June Gable era uma enfermeira no episódio em que o Ben nasce.

Ursula, a irmã de Phoebe, também era uma personagem de “Mad About You”

Isso é algo bem doido: a Ursula conecta as duas séries e Lisa Kudrov trabalhou em ambas simultaneamente! Na verdade, a irmã da Phoebe apareceu muito mais em “Mad About You” do que em “Friends” – são 24 episódios contra oito. Para brincar ainda mais com a situação, a personagem Jamie Buchman (protagonista de “Mad About You”, vivida por Helen Hunt) fez uma participação especial em “Friends”, num episódio em que confunde a Phoebe com a Ursula.

Jennifer Aniston namorou Paul Rudd (Mike) e Tate Donovan (Joshua) na vida real

Por coincidência, pouco tempo depois de romper com Tate, ela engatou um romance com Paul, em 1998. O relacionamento de Jen e Tate durou três anos e eles haviam acabado de terminar quando o ator foi chamado para interpretar o Joshua. Com Paul o romance durou apenas alguns meses, quatro anos antes de Mike surgir na série.

O gravidez da Phoebe só aconteceu pois Lisa Kudrow estava grávida de verdade na época

Um dos acontecimentos mais icônicos da série, a gravidez dos trigêmeos, foi incluída por acaso no roteiro. Dá para acreditar?

Dos seis atores principais, Courtney Cox é a única que nunca recebeu uma indicação ao Emmy por “Friends”

Baita injustiça, né? A recordista de indicações é a Lisa Kudrow (seis no total), seguida por Jennifer Aniston (com cinco). Ambas ganharam apenas uma vez, mas nunca disputaram a estatueta entre si, pois Jen concorria como atriz principal e Lisa como coadjuvante. Matthew Perry e Matt LeBlanc também concorreram como principais (uma e duas vezes, respectivamente), enquanto David Schwimmer foi nomeado (uma vez) como coadjuvante.