10 entrevistas do ‘Programa do Porchat’ que você precisa assistir

O ‘Programa do Porchat” chegou ao fim na RecordTV (após alguns problemas nos bastidores que não ficaram totalmente claros para o público), e isso deixou o público com uma opção a menos de bons programas na madrugada. Durante dois anos, o humorista Fabio Porchat comandou entrevistas maravilhosas, e vale a pena relembra 10 delas que foram sensacionais.

#01. Sasha

A primeira entrevistada do ‘Programa do Porchat’ foi histórica. Sasha, a filha de Xuxa, nunca havia dado entrevista, e contou mais sobre como é ser a filha da Rainha dos Baixinhos. Começou com pé direito.

#02. Xuxa

Se entrevistou a filha, tinha de entrevistar a mãe. Xuxa passou pelo sofá do Porchat diversas vezes, e toda hora era uma revelação divertida. Em sua melhor passagem por lá, dublou sucessos infantis de antigas “rivais” como Eliana e Angélica, tudo com muita camaradagem.

#03. Gugu

O antigo braço-direito de Silvio Santos aproveitou a passagem pelo ‘Programa do Porchat’ para contar detalhes hilários sobre o episódio no qual o dono do SBT foi para o Rio pessoalmente impedir que a Globo contratasse Gugu.

#04. Jô Soares

Fábio Porchat surgiu após Jô Soares dar uma oportunidade para o então rapaz performar uma esquete. Anos depois, o agora apresentador pôde receber Jô Soares para um longo e emocionante papo.

#05. Eliana

Durante o aniversário da RecordTV, Eliana deu uma passada lá para contar como foi sua trajetória de apresentadora infantil para a função que exerce hoje, de apresentadora para todas as idades. Poucas vezes a vimos falando tão francamente assim.

#06. Ex-VJs da MTV

Esse dia foi um deleite para quem viveu os anos 90. Porchat reuniu vários VJs da MTV para contarem causos daquela época e contarem quem influencia os jovens atualmente.

#07. Filhos de famosos

Em outra entrevista inusitada, Porchat reuniu filhos de pessoas famosas (como o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes) e ainda promoveu um game para eles contarem suas frustrações. Divertidíssimo.

#08. Marília Gabriela

A rainha das entrevistas também foi ao programa do Porchat, dando dicas de como ele poderia entrevistar.

#09. Marcelo de Carvalho

Até o dono da RedeTV passou por lá, e falou francamente sobre os memes de sua emissora e dos rancores com o pessoal do ‘Pânico’.

#10. Carlos Villagran

O eterno Kiko do ‘Chaves’ também apareceu no ‘Programa do Porchat’, levando todo o elenco do programa a momentos muito emocionantes.

Vídeo Bônus:

Além das entrevistas, não podemos deixar de destacar o dia em que Fábio Porchat didaticamente mostrou aos homens como é difícil ser uma mulher através de um game hilário, mas que rende bastante reflexão.