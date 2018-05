10 filmes e séries da Netflix que facilitam a conversa sobre temas tabu

Quando “13 Reasons Why” estreou na Netflix, em 2017, rapidamente virou polêmica: será que uma série com temas e cenas tão fortes não seria ruim para adolescentes? O tempo passou e um estudo da Universidade Northwestern mostrou que a série fez mais bem do que mal: conversando sobre a trama de ficção, pais e jovens conseguiram falar de assuntos difíceis em casa, coisa que antes não rolava.

Estupro, suicídio, bullying e drogas entraram para a pauta do dia – e a conversa com os pais pode ser o ponto de partida para esclarecer pontos e saber mais sobre a realidade dos jovens.

Por isso a Netflix selecionou mais 10 títulos do catálogo que também podem funcionar como facilitadores do diálogo entre pais e filhos, professores e alunos e até entre amigos. Afinal, é mais tranquilo comentar o que aconteceu com um personagem de ficção ou de um documentário do que se colocar sob os holofotes, certo? Veja a seguir os filmes e séries que colocam assuntos sérios na telinha:

Ellen, jovem de 20 anos com anorexia nervosa, percorre um caminho tão escabroso quanto divertido para conhecer a si mesma, guiada por um médico pouco convencional.

O atleta, o intelectual, o delinquente, a princesa e a esquisita rompem as barreiras sociais do ensino médio quando passam um sábado de castigo.

A passagem para a idade adulta inclui sexo, romance, escola e família. Para Archie e seus amigos, também há mistérios sombrios.

Decidido a arranjar uma namorada, um adolescente com um transtorno autista se dispõe a encontrar a independência e acaba levando sua família a uma viagem de autodescoberta.

Um aspirante a psicopata e uma rebelde sedenta de aventuras dividem uma viagem de carro fatídica. Série de baseada na HQ.

Um escritor preso em seu passado, um adolescente com um futuro incerto, em uma viagem de carro cheia de novas experiências, ganham uma nova motivação para viver.

Uma jovem cuja melhor amiga se suicidou aos 16 anos divide sua experiência e inquietudes com adolescentes atormentados por problemas mentais e pensamentos suicidas.

Neste documentário comovente, duas adolescentes são agredidas sexualmente por garotos que consideravam amigos, humilhadas na internet e assediadas por suas comunidades.

Um professor de filosofia pouco convencional incomoda alguns pais e colegas de trabalho, encanta outros e inspira seus jovens alunos, incluindo seu filho homossexual.

Enquanto seus alunos vulneráveis leem clássicos como O Diário de Anne Frank, uma professora os convence a escrever diários sobre suas vidas problemáticas.