11 famosos que já eram ricos antes da fama

Alguns famosos, como Simone & Simaria, precisaram lutar muito para conquistarem o que têm hoje. Outros, no entanto, já começaram a carreira com uma boa ajudinha da família. Um dos exemplos mais conhecidos é o do clã Kardashian, que já possuía uma riqueza acumulada antes da superexposição.

No Brasil, algumas celebridades, como Marina Ruy Barbosa, também já tinham algum dinheiro antes mesmo que a fama chegasse a eles. Abaixo, separamos algumas das celebs que já eram ricas antes mesmo da fama.

Confira:

Marina nasceu em uma família rica, ela é filha de um fotógrafo e de uma artista plástica, mas o mais incrível mesmo com certeza é pelo fato da atriz ser tataraneta do jurista, diplomata e político Ruy Barbosa.

O pai da Ariana era diretor de uma das companhias de arquitetura mais importantes dos EUA, com clientes como o ator Eddie Murphy.

Huck tem uma mãe urbanista e um pai jurista, mas, antes da fama, ela já se jogava em alguns empreendimentos de sucesso. Para se ter ideia, o apresentador era dono de uma rádio no Rio de Janeiro.

Não é mistério que a estrela de Hannah Montana é filha do famoso cantor de country, Billy Ray Cyrus, ou seja: já tinha dinheiro antes do estrelato.

O ator global é filho de um embaixador e de uma psicóloga. Antes do sucesso, estudou muito tempo no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.

Maitê é filha de um ex-procurador e sempre teve uma vida confortável. Inclusive, até hoje ela recebe uma gorda pensão após o falecimento dele.

O pai de Lady Gaga, Joseph Germanotta, foi um dos responsáveis por instalar o sistema de wi-fi na cidade de Nova York. Quando nova, ela estudou em uma escola de elite e uma das colegas dela era a Paris Hilton.

A mãe de Ed Sheeran é uma conhecida designer de moda, e seu pai é curador de arte, os dois chegaram a ter a própria empresa de consultoria de arte. E agora alguns fãs dele acabam escolhendo os serviços dos pais do cantor, o que só aumenta a riqueza dele.

A mãe da dupla de supermodelos, Yolanda, também foi uma famosa top model e o pai delas, Mohamed Hadid, um importante corretor de imóveis. Depois da separação deles, a mãe delas ainda se casou com David Foster, um produtor musical bem-sucedido.

O pai da Taylor era consultor financeiro de um famoso banco americano, enquanto a mãe era executiva de marketing. Além disso, a família dela era dona de vários cavalos e ela cresceu em uma luxuosa fazenda. E para ajudar a alavancar a carreira da filha, o pai até abriu uma produtora para ela.

Adam já tinha o futuro garantido antes de Maroon 5, o pai dele é o fundador e dono da marca de roupas M.Fredric, muito famosa nos Estados Unidos, valendo milhões de dólares.