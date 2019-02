11 motivos por que “Totalmente Demais” é a melhor novela do momento

Audiência nas alturas, personagens carismáticos, trama envolvente… “Totalmente Demais”, com o perdão da piadinha, é realmente demais. E os motivos por que ela é tão incrível são muitos. Vem ver!

1. Em primeiro lugar, temos a Eliza, uma mocinha legal para caramba!

.

Os autores conseguiram criar algo raro nos últimos tempos: uma heroína pela qual o telespectador tem gosto em torcer. Eliza (Marina Ruy Barbosa em uma atuação incrível) consegue ser uma personagem de fácil identificação e MUITAS camadas. Seu principal drama, o do padrasto abusador, é seríssimo e foi levado de forma muito competente para o horário das sete, conhecido por sempre abordar temas mais leves. Talvez por isso, seja impossível odiá-la. Essa menina sofreu demais na vida e, mesmo assim, não desiste: é forte como uma rocha, não leva desaforo e corre, sim, atrás dos seus sonhos. No fim, ela só quer o que todo mundo deseja, ser feliz.

2. E o mais legal: a história de amor está lá, mas esse não é o foco da trama.

“Totalmente Demais” é, sim, sobre um “conto de fadas”, sobre a gata-borralheira em busca de um futuro melhor. Porém, diferente da maioria das princesas da Disney, Eliza não espera que um príncipe encantado a salve, pelo contrário, corre atrás do que quer. Claro, no começo Arthur (Fábio Assunção) foi um dos motivos do desejo da personagem em mudar de vida, mas não foi a principal causa. Ela fez isso por ela mesma, tanto que, em vez dele mudá-la, é ela quem fez do empresário uma nova pessoa. Que nos desculpem os fãs do casal #Arliza, mas a novela sempre foi e sempre será sobre a jornada de uma heroína buscando a melhor versão de si mesma.

3. Claro, temos ela, Carolina Castilho.

.

Ela é a vilã, sim, mas antes de tudo é uma mulher admirável! Conseguiu subir por seus próprios méritos e tornou-se uma pessoa bem-sucedida por ser extremamente competente. Suas ações e maldades, obviamente, são dignas de reprovação, mas no fim das contas é possível se colocar no lugar da personagem e entender que todos os seus atos são fruto de carência e insegurança. Esperamos que, assim como Eliza, ela se encontre. Ah, e Juliana Paes está um deslumbre!

4. E os looks são demais!

O mínimo para o novela que tem o universo da moda como pano de fundo, não?! Destaque para o figurino sensacional da Carolina Castilho, inspirado nos looks da Kim Kardashian e Carine Roitfeld, e, obviamente, para a caracterização jovem e cheia de informação de moda da blogueira Lu (Julianne Trevisol).

5. A história é cheia de referências – e os autores assumem isso!

“Pigmalião”, “O Diabo Veste Prada”, “Bonequinha de Luxo”, “Cinderela”, “Luzes da Cidade”, “My Fair Lady”… A lista é grande e ajuda nessa misturinha boa chamada “Totalmente Demais”.

6. Aliás, os autores trouxeram um frescor que há muito tempo não aparecia na telinha.

Rosane Svartman e Paulo Halm, os autores, saíram da bem-sucedida temporada de “Malhação: Sonhos” para o horário das sete global. E que bom! Talvez essa experiência tenha os ajudado a trazer para essa faixa um texto jovem, rápido e ousado. Na Era da Informação, na qual tudo é recorte e pastiche, eles se aproveitaram disso e trouxeram uma trama, verdade seja dita, manjada, mas de forma bastante original. É aquela velha história, fazer do velho algo novo e incrível – e isso não é fácil.

7. E, lógico, temas importantes, como a homofobia, não são negligenciados e são tratados de forma honesta.

Principalmente agora, em seus momentos finais, a novela resolveu tocar em algumas feridas e levar para o horário das sete de forma bem justa alguns temas, bem, considerados um tanto espinhosos. Por exemplo, quando Max (Pablo Sanábio) foi agredido nas ruas por estar de mãos dadas com um “boy” e, agora, recentemente, sua saída do armário para seus pais racistas. A própria história da Eliza, com seu padrasto abusador, é notável por levar para a TV algo que é sempre escondido para debaixo do tapete. Porque nem tudo é humor!

8. Cassandra <3.

.

Juliana Paiva é uma excelente atriz e manda muito bem na comédia, isso foi provado quando arrasou como a Fatinha, em “Malhação”. E agora, como Cassandra, está fazendo miséria – no bom sentido – com o texto, digamos, manjado da personagem, já que essa história já foi contada inúmeras vezes na TV! É uma delícia assistir suas tentativas – quase sempre – frustradas de alcançar o estrelato. Olho nela!

9. Ah, e justiça seja feita, a atuação fantástica de Vivianne Pasmanter.

Lili “perdeu” a filha e nunca se conformou. Sofrida, a personagem era uma baita responsabilidade e se a escalação da atriz falhasse facilmente o público não conseguiria “comprar” o drama da ricaça. Felizmente, Vivianne Pasmanter ficou com o papel e, bem, arrasou! É possível ver no olhar da artista toda a dor e a tristeza da dona da Bastille. Um golaço!

10. E a audiência é, realmente, totalmente demais!

É a maior audiência de uma novela das 7 desde o fenômeno chamado “Cheias de Charme (2012)”. Com médias sempre na casa dos 30 pontos, algo notável nos dias de hoje, a trama frequentemente ultrapassa os números de “Velho Chico”, produto mais importante da TV Globo. Não à toa, “Totalmente Demais” ganhou duas semanas a mais no ar.

11. Mas o principal: a novela é um alívio para o fim do dia!

Às vezes a gente não quer pensar muito, não é? Quer sentar em frente à TV e assistir algo leve, divertido e emocionante. “Totalmente Demais” traz tudo isso, melhor: traz tudo isso de maneira jovem e competente. Sucesso mais do que merecido.