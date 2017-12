12 séries da Netflix para assistir antes de 2017 acabar

Vai tirar uma folguinha nos últimos dias do ano? Então aproveita para colocar as séries em dia!

Aqui a gente reuniu as nossas favoritas, dentre as que foram lançadas pela Netflix em 2017.

1. Dark

Essa série alemã tem um quê de “Stranger Things”, mas ela bem mais densa em sombria. A história se passa em uma pequena cidade e gira em torno do desaparecimento de um menino – o que traz à tona a suspeita de que existe um assassino sádico entre os moradores. O mistério está conectado ao passado de quatro famílias do lugar e à acontecimentos sobrenaturais.

2. Mindhunter

Baseada em fatos reais, essa série conta a história de um policial que decide analisar o comportamento de alguns dos assassinos mais cruéis dos Estados Unidos, nos anos 1970. Nessa época o conceito de serial killer nem existia ainda e o cara foi pioneiro nesse tipo de estudo.

3. Anne With an “E”

Essa série adorável é baseada em um livro canadense de 1908 e fala sobre uma garota órfã de 11 anos. Apesar de já ter sofrido muito na vida, ela tem um espírito otimista e a trama passa uma mensagem fofa de que tudo pode dar certo.

4. American Vandal

Essa série explora um gênero pouco explorado pelo cinema e menos ainda pela TV: o dos documentários fake – também conhecidos como mockumentaries. A trama mostra os desdobramentos de uma investigação sobre um ato de vandalismo num colégio da Califórnia. Inteligente e hilária, a série prende do início ao fim.

5. Atypical

De maneira leve, dosando momentos de comédia e drama, essa série acompanha a rotina de um adolescente autista. Aos 18 anos, ele lida com os dilemas presentes na vida de qualquer pessoa nessa fase, mas também precisa enfrentar suas limitações e a superproteção da família.

6. As Telefonistas

Primeira série espanhola da Netflix, essa produção retrata a vida de um grupo de telefonistas nos anos 1920. A trama é bem novelesca, mas totalmente envolvente, retratando a amizade e os dramas na vida dessas mulheres.

7. Santa Clarita Diet

Protagonizada pela sempre ótima Drew Barrymore, essa comédia conta a história de uma mulher californiana que vira uma espécie de zumbi após morrer. Sua aparência continua igual, mas agora ela precisa se alimentar de carne humana.

8. Alias Grace

Baseada em um livro da mesma autora de “O Conto da Aia”, essa série é baseada em fatos reais. Ela se passa no século 19 e conta a história de uma empregada que foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de seu patrão e da governanta da casa onde trabalhava. Culpada ou inocente? Essa a pergunta principal da trama.

9. 13 Reasons Why

Essa foi uma das séries mais comentadas do ano e se você ainda não assistiu, vale a pena investir. Ela conta a história de uma adolescente que se suicidou e deixou fitas gravadas para 13 colegas da escola. Nos áudios, ela lista os motivos que fizeram com que ela quisesse acabar com a própria vida.

10. Cara Gente Branca

Baseada num filme de mesmo nome, essa é uma série ácida sobre racismo. Com humor e drama na medida certa, ela segue a trajetória de uma garota negra e seus amigos em uma universidade onde os brancos são maioria.

11. The Sinner

Esse é um daqueles thrillers que prendem do início ao fim, sabe? Nele, uma mulher pacata comete um assassinato de maneira inexplicável e um agente policial resolve ir à fundo na investigação do caso. Seguindo pistas, ele descobre acontecimentos perturbadores do passado da personagem.

12. The Keepers

Essa série documental é só para os fortes, pois fala sobre um crime bárbaro. Ele fala sobre uma freira que confrontou um padre sobre abusos sexuais e, meses depois, foi encontrada morta. O mais perturbador de tudo é que esse caso foi arquivado e nunca houve um veredito sobre a morte dela.