Já vai longe o tempo em que mães de mulheres crescidas ficavam escondidas, com a aparência descuidada e a pele castigada pelo tempo. Com os produtos de tratamento disponíveis no mercado – os princípios ativos estão cada vez mais poderosos – e os procedimentos estéticos que podem ser feitos no consultório do dermatologista – de peelings a aplicações de ácido hialurônico –, cuidar da pele do rosto e mantê-la longe do envelhecimento precoce é hoje uma tarefa ao alcance de todas.

Confira, na galeria a seguir, 14 duplas de mães e filhas famosas que provam que a manutenção da beleza ao longo das gerações já é uma realidade. Com suas peles jovens ou maduras, elas evidentemente lançam mão do que há de melhor para manter a aparência sempre bonita.