14 indicados ao Globo de Ouro 2018 para ver na Netflix

O Globo de Ouro é a primeira premiação do ano para filmes e séries de TV, e dá boas pistas do que vai ser indicado ou até ganhar outros prêmios como o Oscar e o Emmy. Por isso, quem aprecia boas tramas deve ficar de olho na lista de indicados ao prêmio. É um bom jeito de selecionar quais serão as próximas atrações a serem assistidas no cinema ou na TV.

Para deixar sua vida mais fácil, listamos aqui os 14 filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2018 que você pode assistir na Netflix, sem nem precisar sair do sofá. Tem de tudo: filmes séries, comédias, dramas, suspenses e muito mais. É só escolher e assistir!

Essa produção do canal FX é uma das melhores séries dos últimos tempos, e por algum motivo passou despercebida no Brasil. Inspirada no filme de mesmo nome dos Irmãos Coen, “Fargo” mostra a vida de moradores do estado de Minnesota, no norte dos Estados Unidos, envolvidos em crimes surreais. É daquelas tramas em que o espectador ri de nervoso – como tanta coisa pode dar errado com uma pessoa só?

A ambientação, em meio a neve e muito frio, ajuda a dar o tom do seriado, que já conta com três temporadas (e todas estão disponíveis na Netflix). O elenco é estrelado, contando com nomes como Ewan McGregor, Billy Bob Thornton, Kirsten Dunst e Martin Freeman, entre outros.

Indicada a:

Melhor ator em série limitada ou filme feito para TV (Ewan McGregor)

Melhor filme para TV ou série limitada

Melhor ator coadjuvante para série, minissérie ou filme feito para TV (David Thewlis)

Uma produção original Netflix, “Master of None” é uma série de comédia romântica estrelada por Aziz Ansari, comediante com origem indiana que interpretava Tom Haverford em “Parks and Recreation”.

A série conta a história de Dev, um ator que mora em Nova York e está às voltas com problemas no trabalho, questões familiares e, claro, com o amor. O texto da série é bem atual e fica fácil de os telespectadores na faixa dos 30 anos se identificarem com os dramas do protagonista. A série já tem duas temporadas, ambas disponíveis na Netflix.

Indicada a:

Melhor série – Musical ou comédia

Melhor ator de série de TV – Musical ou comédia (Aziz Ansari)

Você gosta de mistério e crime? Então vai adorar “The Sinner”. A série, que tem oito episódios, começa com um assassinato misterioso. Sabemos quem matou e quem morreu, mas não fazemos ideia do porquê aquele homem foi morto na praia por Cora, interpretada por Jessica Biel.

Ao longo dos episódios vamos entendendo melhor quem são as pessoas e seus motivos, em uma trama altamente envolvente.

Indicado a:

Melhor atriz de minissérie ou filme feito para TV (Jessica Biel)

Melhor filme para TV ou série limitada

Nossa velha conhecida e queridinha, a série “Stranger Things” conquistou duas indicações apenas no Globo de Ouro – mas é campeã em nossos corações!

Se você é uma das poucas pessoas que ainda não foi impactada por esta belezinha, a gente explica. Moradores de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos têm suas vidas transformadas depois do desaparecimento de uma criança. Enquanto investigam o sumiço de Will Byers, seus amigos e família se metem em altas confusões.

Tem monstro, seres de outra dimensão, muitos sustos e risadas e uma trilha sonora nota 10. A série já tem duas temporadas – ambas na Netflix – e as duas vão fazer você grudar no sofá por horas.

Indicada a:

Melhor ator coadjuvante para série, minissérie ou filme feito para TV (David Harbour)

Melhor Série de TV – Drama

Ambientada em torno de um circuito de luta-livre feminina, o Gorgeous Ladies of Wrestling, “GLOW” é uma comédia estrelada por Alison Brie e Betty Gilpin, que fala sobre os desafios de ser uma atriz nos anos 1980 em Los Angeles.

A série fala sobre o relacionamento entre as lutadoras e o diretor Sam Sylvia (Marc Maron). Entre cenas de amizade e conflitos, você vai dar boas risadas.

Indicado a:

Melhor atriz de série de TV – Musical ou comédia (Alison Brie)

Essa série deu o que falar em 2017. Produzida por Selena Gomez e baseada em um livro de autoria de Jay Asher, a série conta a história de Hannah Baker, uma estudante que decide se matar, mas que, antes disso, deixa registrado em áudio os 13 motivos que levaram ela a tirar a própria vida.

O drama adolescente foi muito elogiado pela crítica, mas também gerou controvérsia por parte de quem acredita que a série pode servir como um gatilho para jovens deprimidos e com pensamentos suicidas. De toda forma, trata-se de uma obra importante na atualidade.

Indicado a:

Melhor atriz de série de TV – Drama (Katherine Langford)

Rumo à sexta temporada, essa série estrelada por Liev Schreiber conta a história de um homem, o Ray do título, que mora em Los Angeles e trabalha resolvendo os probleminhas dos ricos e famosos. Boa para quem ama imaginar o que rola na vida de quem tem muito sucesso, poder e grana.

Claro que esses probleminhas não são triviais, e Ray entra em ação para limpar a barra dos clientes que se envolvem com crimes e coisas ilegais em geral. E é claro que ele tem seus próprios problemas para resolver, como por exemplo vááárias questões com a família.

As quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

Indicado a:

Melhor ator de série de TV – Drama (Liev Schreiber)

Aaaaaah, a Família Real Britânica. É difícil não se envolver com as histórias desse pessoal que, se não manda de verdade na Grã Bretanha, comanda nossas imaginações. A série, que ganhou cartaz por ser a mais cara produção da história da Netflix, vale cada segundo. Muito bem escrita e com produção impecável, conta a história da ascensão da Rainha Elizabeth II ao trono da Inglaterra.

A série mostra uma Elizabeth muito humana e insegura, tendo de tomar decisões importantes ainda jovem e lidando com o marido temperamental (para não dizer embuste) Philip. Para assistir saboreando cada detalhe. A série já tem duas temporadas disponíveis na Netflix.

Indicado a:

Melhor série de TV – Drama

Melhor atriz de série de TV – Drama (Claire Foy)

O spin-off – ou seja, série derivada – de “Breaking Bad” ganhou vida própria e vem colecionando fãs e indicações para prêmios. E a trama é bacana mesmo para quem não assistiu à estrelada série mãe, pois conta a história de Jimmy McGill, um advogado pé-de-chinelo tentando se estabelecer na cidade de Albuquerque, no Novo México.

Sabemos que, posteriormente, Jimmy se torna Saul Goodman, o cara do título da série, e advogado de Walter White, de “Breaking Bad”. Mas até lá, tem muita coisa para rolar. Uma daquelas séries que não dá para parar de ver!

Indicada a:

Melhor ator de série de TV – Drama (Bob Odenkirk)

Produzida pela BBC e ambientada na Nova Zelândia, “Top of the Lake” é um drama policial diferentão. Conta a história de uma menina que tenta se matar porque está grávida. A partir daí, a detetive Robin Griffin (Elisabeth Moss) se envolve na investigação e toma contato com coisas de seu passado que ela preferia esquecer.

A segunda temporada, ainda não disponível na Netflix, tem no elenco Nicole Kidman e Gwendoline Christie, mas a primeira temporada, essa sim já disponível, é muito superior. Assista!

Indicada a:

Melhor filme para TV ou série limitada

Curte um novelão? Curte produção de época? Curte cenas de sexo quentes e um casal com muita química? Essa é a série certa para você. “Outlander” conta a história de uma enfermeira que, durante a lua-de-mel, misteriosamente viaja no tempo e vai parar no século 18.

Lá, ela é obrigada a se casar com um guerreiro escocês, e se vê dividida entre dois amores e duas vidas muito diferentes. A série já está em sua quarta temporada, e na Netflix você pode assistir às duas primeiras.

Indicada a:

Melhor atriz de série de TV – Drama (Caitriona Balfe)

E se você se metesse em uma fria e, para não morrer, precisasse lavar (muito) dinheiro para um traficante de drogas? Martin ‘Marty’ Byrde (Jason Bateman) decide se mudar para um lugar escondido, na beira de um lago.

Enquanto a família se adapta ao novo modo de vida, distante da metrópole Chicago onde viviam, Marty aprende a cometer crimes discretamente. É para quem gosta de “Narcos” e “Breaking Bad”.

Indicado a:

Melhor ator de série de TV – Drama (Jason Bateman)

First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers

Dirigido pela atriz Angelina Jolie, o filme conta a história da escritora e ativista de direitos humanos Loung Ung. Nos anos 1970 o pai dela foi assassinado, e depois disso a família tem de se separar para sobreviver.

Trata-se de um pedaço da história mundial que nem todo mundo conhece, e que Angelina Jolie quis iluminar. Perfeito para quem gosta de biografias e histórias reais.

Indicado a:

Melhor filme em língua estrangeira

A série clássica dos anos 1990 ganhou uma continuação em 2017, 20 anos depois do fim. São 18 episódios para quem quer matar a saudade do Agente Cooper (Kyle MacLachlan) e das coisas esquisitíssimas que acontecem em Twin Peaks.

Com o toque surrealista do diretor David Lynch, é imperdível para quem aprecia uma boa série de mistério com deliciosos toques de humor.

Indicada a:

Melhor ator em série limitada ou filme feito para TV (Kyle MacLachlan)