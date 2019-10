16 séries (do catálogo da Netflix) imperdíveis para os fãs ‘Vis a Vis’

“Vis a Vis” chegou ao fim na quarta temporada e a gente sabe que muita gente está triste com isso. Mas, calma, porque aqui nós temos uma lista de 16 séries ideias para quem virou fã da marea amarilla. E todas estão disponíveis na Netflix!

Aqui você encontra opções para todos os gostos: séries de prisão, de investigação criminal, séries sobre mulheres que entram para o mundo do crime e, ainda, as outras séries espanholas da Netflix que já contam com uma fanbase de respeito aqui no Brasil. Vem com a gente!

A Rainha do Sul

Essa série é considerada a “Narcos” feminina, pois mostra a trajetória de uma chefona do tráfico no México. Só que “A Rainha do Sul” não é baseada em uma figura da vida real, como Pablo Escobar e cia. Reviravoltas e muita tensão estão presentes nessa série, que é protagonizada pela brasileiríssima Alice Braga.

Weeds

Aqui temos outra série sobre uma mulher traficante, mas essa tem um tom completamente diferente do de “A Rainha do Sul”. Em “Weeds” há muito mais comédia ácida e situações inusitadas, pois a série fala a respeito de uma mãe de classe média que se envolve com o tráfico de maconha – mas segue tendo uma vida de fachada. “Weeds” teve nove indicações ao Globo de Ouro e a protagonista, Mary-Louise Parker, venceu a estatueta em 2006. Também conta com 20 indicações ao Emmy – e faturou duas estatuetas ao longo de suas oito temporadas.

Good Girls

Mais mulheres no mundo do crime e mais comédia! “Good Girls” gira em torno de três donas de casa que tinham uma vida pacata, porém pouco satisfatória, e resolveram se unir para assaltar um supermercado. A partir daí, elas entram de cabeça em esquemas ilegais – mas sem deixar o bom humor de lado.

Blindspot

Essa série criminal tem como premissa um mistério MUITO instigante. Uma bolsa enorme (tipo uma mala) é deixada no centro de Nova York e todo mundo acredita que se trata de uma bomba. Só que de dentro dela sai uma mulher nua, totalmente tatuada e sem memória alguma. Agora, a polícia precisa seguir as pistas impressas no corpo da mulher para desvendar esse mistério. Se você gosta de investigações policiais que te deixam com a pulga atrás da orelha, essa série é para você.

Orange is the New Black

É claro que esse título tinha que estar na lista, não é mesmo? Assim como em “Vis a Vis”, “Orange is the New Black” também se passa dentro de um presídio feminino. Só que nesse caso a série é muito mais cômica do que policial. Mesmo assim, há momentos tensos que mostram a exploração sexual no presídio e até mesmo uma morte de partir o coração. Assim como em “Vis a Vis”, um dos pontos mais legais dessa série é ver como mulheres tão diferentes se relacionam entre si – e descobrir as histórias que elas têm para contar. Detalhe: a série é baseada numa história real.

O Recluso

Essa também é uma série prisional, mas fala a respeito de homens. Outra similaridade com “Vis a Vis” é que ela é falada em espanhol, só que se passa no México. Em “O Recluso”, um ex-militar precisa se passar por presidiário, para infiltrar-se numa gangue suspeita de sequestrar a filha de um poderoso político.

Irmandade

E por falar em pessoas infiltradas em gangues de presídio… “Irmandade” conta a história de uma advogada que precisa fazer algo parecido: ela é irmã do chefe de uma gangue e tem que trabalhar como informante da polícia. A série é brasileira e traz Seu Jorge como protagonista, mas teremos que esperar até o dia 25 de outubro para conferi-la.

Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo

Essa é para quem quer saber como as prisões funcionam na vida real mesmo. Temos aqui uma série documental que já conta com três temporadas, todas disponíveis na Netflix. O mais interessante é que a gente pode conhecer o sistema prisional de diversos países do mundo, de Papua Nova Guiné a Romênia, passando pelo Brasil, inclusive. Mas, atenção: a série requer um estômago forte.

Mandamentos de um Serial Killer

Produções como “Vis a Vis” conseguiram mostrar ao público brasileiro que há muitas séries bacanas sendo feitas fora dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso provavelmente não acontecia desde que “Chaves” estreou no SBT. Exageros à parte, que tal dar uma chance a séries de outros países também? “Mandamentos de um Serial Killer” é um thriller policial vindo diretamente da Bélgica – e falado em holandês. Na trama, policiais seguem o rastro de um serial killer que se baseia nos Dez Mandamentos para cometer seus crimes sádicos.

A Louva-a-Deus

Continuando o nosso giro por séries policiais vindas de países não tão óbvios, vale dar uma chance para essa que se passa na França. Em “A Louva-a-Deus”, uma serial killer capturada há vários anos aceita ser aliada da polícia na investigação de uma série de crimes. Só que ela tem uma condição para cooperar: seu filho, que é policial, precisa trabalhar com ela no caso.

As Telefonistas

E, obviamente, vamos falar de séries espanholas também! Assim como em “Vis a Vis”, nessa aqui você vai ver as mulheres protagonizando a história. E mais: uma das atrizes principais é Maggie Civantos, a Macarena da marea amarilla. A trama de “As Telefonistas” gira em torno de quatro amigas que vivem nos anos 1920 – época em que as mulheres estão começando a trabalhar fora de casa na Espanha. Como o título entrega, elas são encarregadas de atender e transferir ligações. É um momento empolgante em suas vidas, mas elas precisam enfrentar muita coisa nessa trajetória.

La Casa de Papel

Se você é fã de “Vis a Vis”, provavelmente já assistiu a “La Casa de Papel”, certo? Mas, caso ainda não tenha visto, fica aqui a nossa indicação. Com uma trama empolgante e cheia de reviravoltas, você vai querer maratonar as três temporadas de uma vez só. E mais: a série – que fala sobre um roubo insano na Casa da Moeda de Madrid – conta com duas ótimas atrizes de “Vis a Vis”: Alba Flores (a Saray) e Najwa Nimri (a Zulema).

Elite

Mais uma série espanhola envolvendo crime e mistério, só que, dessa vez, o cenário é uma riquíssima escola de ensino médio. Já no início da trama a gente fica sabendo que um assassinato aconteceu no colégio e as investigações começam a se desenrolar – junto com a descoberta de vários segredos obscuros. Aqui você verá três atrizes de “Vis a Vis”: Marta Aledo (a nossa querida Tere, que aparece apenas em poucas cenas), Georgina Amorós (a Fatima, que é uma das protagonistas na segunda temporada de “Elite”) e Irene Arcos (a Carolina, esposa do Fabio). Essa é uma daquelas séries em que você emenda um episódio atrás do outro, pode confiar.

Minas do Hóquei

E que tal assistir a uma série espanhola que não é falada em espanhol? Essa aqui vem diretamente na Catalunha! Há poucas semanas no catálogo da Netflix, ela fala a respeito de um grupo de meninas que jogam hóquei sobre patins. Só que as personagens = precisam lidar com o machismo do esporte e também com as crises típicas da adolescência. É uma delícia de assistir!

Segurança em Jogo

Voltando às séries de mistério policial, essa aqui certamente vai agradar quem é fã do gênero. Ela mostra um veterano de guerra que lida com os traumas vividos no Oriente Médio, mas se recusa a parar de trabalhar. Agora, ele é o segurança pessoal de uma ministra britânica conhecida pelo posicionamento ferrenho na chamada “guerra ao terror”. Dilemas internos e reviravoltas intensas dão o tom de “Segurança em Jogo”, indicada a Melhor Série Dramática no Emmy e no Globo de Ouro. Richard Madden (o Robb de “Game of Thrones!) faturou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Série Dramática esse ano.

American Crime Story

E por falar em séries premiadas a respeito de crimes com reviravoltas… essa aqui contabiliza 16 Emmys e quatro Globos de Ouro! Essa série dá foco a crimes reais e conta uma nova história a cada temporada. A primeira fala sobre o célebre julgamento de O.J. Simpson e a segunda sobre o assassinato de Gianni Versace – ambas já estão na Netflix e valem a pena. A série é assinada por Ryan Murphy, que também é a mente por trás de “American Horror Story”, “Glee” e “The Politician”.

Partiu maratona?