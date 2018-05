171 filmes e séries deixam a Netflix em junho de 2018

Todo mês a Netflix renova seu catálogo e para isso alguns filmes e séries precisam sair – eles são retirados principalmente por conta dos contratos com a plataforma chegarem ao fim. Este mês são 171 títulos que não estarão mais disponíveis para os assinantes.

Entre as obras que dizem adeus, estão “Homens De Preto 2”, “Tron: O legado”, a trilogia de “Toy Story”, assim como “A Hospedeira” e “O Morro dos Ventos Uivantes”.

Confira a lista completa de todos os filmes que sairão do catálogo da Netflix entre 1° e 15 de junho:

Em 1° de junho de 2018

(Dis)Honesty: The Truth About Lies

1600 Penn (13 eps.)

A Hospedeira

A Lenda

A Negociação

A Origem Da Vida

A prova

A Ressurreição de Jake the Snake

A Sociedade da Neve

A verdade sobre Marlon Brando

Adultos Inexperientes

Agentes Fora da Lei (23 eps.)

Aliança Mortal

Almost Holy

Amigos com Vidas Melhores (13 eps.)

Amor em Chamas

Awake (13 eps.)

Back in the Game (13 eps.)

Ben e Kate (16 eps.)

Billy e Bam Bam (2 eps.)

Branco Sai, Preto Fica

Brazil – O Filme

Cama e banho (2 eps.)

Charlie e os números (2 eps.)

Chasing Ice

Chozen (13 eps.)

Cinco Centímetros por Segundo

Cocaine Cowboys 2: Hustlin’ with the Godmother

Começar de Novo

Crafty Rafty

Crimes em Primeiro Grau

Cuddlies

De Repente Pai

Deep Web

Deeper

Defying Gravity (13 eps.)

Desventuras Do Verão

Diário de um Jornalista Bêbado

Disputa pela Herança (7 eps.)

Doutora Brinquedos: Temporada 2

Draco

Endiabrado

Entre o Céu e a Terra

Esquadrão Classe A

Ezrah Amerikai

Fábrica de sonhos

Far Cry – Fuga do Inferno

Feita por Encomenda

Ferrugem e Osso

Filosofía natural del amor

Fique com Mick

Frankenstein – Entre Anjos e Demônios

Frequency

Friends with Benefits (13 eps.)

Further

Higher

Homens de Preto 2

Homens, Mulheres e Filhos

How to Live with Your Parents (for the Rest of Your Life) (13 eps.)

JFK – A Pergunta que não quer Calar

Krisha

La hija de Moctezuma

Legit (26 eps.)

Lights Out (13 eps.)

Lockup: Disturbing the Peace (20 eps.)

Loucuras na Idade Média

Luta pela honra

México Pelágico

Minha Super Ex-Namorada

Misteriosa Paixão

Moby Dick (2 eps.)

Mundo Bita – Bita e as Brincadeiras

Músicas do Bebê (2 eps.)

Não me abandone jamais

Napoleon Dynamite (6 eps.)

Neighbors from Hell (10 eps.)

Ninfomaníaca – Volume 1

Ninfomaníaca – Volume II

NOVA: Building Pharaoh’s Chariot

NOVA: Cold Case JFK

Nova: Deadliest Tornadoes

NOVA: Ground Zero Supertower

NOVA: Killer Landslides

NOVA: Manhunt – Boston Bombers

NOVA: Megastorm Aftermath

NOVA: Mind of a Rampage Killer

NOVA: Who Killed Lindbergh’s Baby

NOVA: Why Sharks Attack

O Filho de Deus

O Jardim das Palavras

O Lugar Prometido em Nossa Juventude

O Morro dos Ventos Uivantes

Oddball e os Pinguins

Oliver

Ouro Nazista na Argentina

Out There (10 eps.)

Palavra Cantada: Pauleco e Sandreca

Palavra Cantada: Show de Brincadeiras

Palavra Cantada: Vem Dançar com a Gente

Palavras de Amor

Plan B: True

Ponto Zero

Profissão de Risco

Ramona e Beezus

Richard Pryor: Icon

Saving Grace (46 eps.)

Selma – Uma Luta pela Igualdade

Sem Saída (13 eps.)

Sons of Tucson (13 eps.)

Sweet Micky for President

Terriers (13 eps.)

The Chicago Code (13 eps.)

The Deep End (6 eps.)

The Finder (13 eps.)

The Gates (13 eps.)

The Glades (49 eps.)

The Good Guys (20 eps.)

The Mask You Live In

The New Normal (22 eps.)

Todo Cambia

Toy Story – Um Mundo de Aventuras

Toy Story 2

Toy Story 3

Traffic Light (13 eps.)

TransFatty Lives

Tron: O legado

Tudo que uma Garota Quer

Tulli

Um novo despertar

Unsupervised (13 eps.)

Vozes de uma Estrela Distante

What Our Fathers Did: A Nazi Legacy

Wildlike

Em 2 de junho de 2018

Copycat – A Vida Imita a Morte

Innsaei

Isha: Por que caminhar se você pode voar?

O Homem mais Procurado

The Altruism Revolution

Em 3 de junho de 2018

Coisas de meninos e meninas

Ilha dos segredos

Os pequenos Savages

Shelby

The Haunting Hour (66 eps.)

Em 05 de junho de 2018

Lugares Escuros

Em de junho de 2018

Jackie

Pastoral Americana

Em 07 de junho de 2018

Decisão de Risco

Em 08 de junho de 2018

Em Queda Livre

Enquanto você dormia

Roger Waters – The Wall

Em 09 de junho de 2018

O Acordo

Em 12 de junho de 2018

Austin to Boston

Em 13 de junho de 2018

Sex Drive – Rumo ao sexo

Em 15 de junho de 2018

Encarcerado

Estranha Obsessão

Expresso do Amanhã

Ganhar ou Ganhar

Lua de Mel

Mamãe – Operação Balada

No Ritmo da Paixão

O Bicho Vai Pegar 4

O Marido Ideal

Pense como eles também

Pete Johansson: You Might Also Enjoy Pete Johansson

Plano Fatal

Rob Schneider: Soy Sauce and the Holocaust

Roubando Carros

Temporada de Caça

Top Spin

White Rabbit