Meghan Markle é uma noiva bem diferentona, não é? Mesmo dentro dos protocolos e tradições anacrônicas da Família Real Britânica, ela deu seu jeitinho de introduzir costumes norte-americanos e seu toque pessoal em todas as etapas do casamento real. Não seria diferente com a primeira dança, certo?

Nada de valsa, ou uma música lentinha bem romântica. Quem foi à festa que rolou até altas horas na Frogmore House, em Windsor, afirma que a primeira dança de Meghan Markle e Príncipe Harry como marido e mulher foi ao som de Whitney Houston. E não foi a escolha mais óbvia, a versão da diva para “I Will Always Love You“, consagrada no filme “O Guarda-Costas”. Eles escolheram a melhor canção de Whitney: “I Wanna Dance With Somebody“.

Esse super hit da década de 1980 é daqueles que não deixa ninguém parado. Por trás da batida contagiante e da voz impecável de Whitney Houston, a letra é bem romântica e superapropriada para uma primeira dança. Traduzimos a letra e não resta dúvida: que escolha acertada!

O relógio desperta atrasado

E o sol começa a se pôr

Ainda tenho tempo para descobrir

Como mandar minha tristeza embora

Fiz tudo certo até agora

E é a luz do dia que me mostra como

E quando a noite vem, a solidão chega

Eu quero dançar com alguém

Quero sentir o calor com alguém

Sim, quero dançar com alguém

Com alguém que me ame

Quero dançar com alguém

Eu quero sentir o calor com alguém

Sim, quero dançar com alguém

Com alguém que me ame

Eu me apaixonei e perdi a cabeça

Caminhei pela cidade

Cedo ou tarde essa febre acaba

E eu acabo me sentindo triste

Preciso de um homem arrisque a sorte

Em um amor que queime o suficiente para durar

Então quando a noite cai,

Meu solitário coração o chama

Eu quero dançar com alguém

Quero sentir o calor com alguém

Sim, quero dançar com alguém

Com alguém que me ame

Quero dançar com alguém

Eu quero sentir o calor com alguém

Sim, quero dançar com alguém

Com alguém que me ame

Não quer dançar comigo, garoto?

Não quer dançar comigo, querido?

Não quer dançar? Diga que quer dançar!

Não quer dançar?