26 séries da HBO que estreiam ou retornam em 2019

A HBO anunciou boas novas: tem um montão de séries pra você assistir no ano que vem! São 35 títulos que chegam à plataforma, divididos entre novas temporadas e finais muito aguardados pelos fãs.

Dentre os destaques, temos a última temporada de ‘Game of Thrones‘ e ‘Veep‘, as sequências de ‘Big Little Lies‘, ‘True Detective‘ e ‘Insecure‘ e ainda novas produções como ‘Watchmen‘, ‘Pico da Neblina‘ e ‘Euphoria‘.

O canal decidiu incluir mais obras da America Latina em seu catálogo. “Fizemos a curadoria de diversos conteúdos especialmente para a América Latina que se diferenciam pela inovação”, confirmou Gustavo Grossmann, vice-presidente corporativo de Networks da HBO Latin America.

Quer saber todos os títulos? Confira a lista completa de produções:

TEMPORADAS FINAIS

Game of Thrones (8ª temporada)

A série que se transformou em um fenômeno mundial chega ao fim com a sua oitava temporada. Baseada nos best-sellers de George R.R. Martin, a produção bateu vários recordes de público, além de ser a série com maior número de prêmios Emmy da história. Neste desfecho, ninguém está a salvo.

The Deuce (3ª temporada)

Criada por David Simon e George Pelecanos, a série conclui sua história na terceira temporada. Protagonizada por James Franco e Maggie Gyllenhaal, a série fala sobre a legalização e o auge da indústria da pornografia nos anos 70 e 80 em Nova York.

Veep (7ª temporada)

Ganhadora de vários Emmys, a série é estrelada por Julia Louis-Dreyfus, no papel de Selina Meyer, a ex-presidente dos Estados Unidos decide manter seu legado com a reeleição. Sua campanha começa na sétima e última temporada de ‘Veep’.

ESTREIAS

Watchmen

Criada por Damon Lindelof, a produção se baseia no livro em quadrinhos homônimo criado por Alan Moore. Ambientada em um mundo alternativo, onde os super-heróis são tratados como criminosos, ‘Watchmen’ conta com as atuações de Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Yahya Abdul-Mateen II e Adelaide Clemens.

Euphoria

A nova série dramática, produzida pelo rapper Drake, conta a história de um grupo de estudantes do ensino médio que se envolve em um mundo de drogas, sexo, traumas, amor e amizade. Todos os episódios foram escritos por Sam Levinson, também produtor executivo. ‘Euphoria’ é baseada na série israelense homônima, do canal HOT, que foi criada por Ron Leshem e Daphna Levin. Entre os protagonistas estão Zendaya, Maude Apatow, Brian “Astro” Bradley, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi e Barbie Ferreira.

Pico da Neblina

Com direção geral de Fernando e Quico Meirelles, a série se passa em um futuro fictício em que a maconha foi legalizada. A trama gira em torno de um jovem traficante de São Paulo, Biriba, que decide abandonar seu passado criminoso e usar seus conhecimentos para vender maconha legalmente junto com um sócio, o pouco experiente Vini. Para estar dentro da lei, Biriba deverá lidar com o peso e as pressões do seu passado, assim como com o complexo mundo dos negócios.

Gentleman Jack

Ambientada em 1832 em Halifax, West Yorkshire – Inglaterra, a série gira em torno da latifundiária Anne Lister, interpretada por Gemma Jones, e na sua determinação por transformar o destino de Shibden Hall – terreno recebido por herança familiar – ao reabrir suas minas de carvão. A produção mostra a convivência de Anne com a família, o relacionamento com as pessoas da região, seus inquilinos e rivais industriais e, o mais importante, sua futura vida como esposa. Baseada em fatos históricos, a vida real de Anne Lister foi registrada em diários, e os detalhes mais íntimos, que estavam escondidos por códigos secretos, foram decodificados e revelados na série.

Chernobyl

A minissérie de cinco episódios, protagonizada por Jared Harris, se baseia na história real de uma das piores catástrofes provocadas pela humanidade, e apresenta os homens e mulheres corajosos que se sacrificaram para salvar a Europa de um desastre inimaginável. A série tem como foco o alcance devastador do acidente da usina nuclear, que ocorreu na Ucrânia em abril de 1986, revelando como e por que isso aconteceu.

The Righteous Gemstones

Produzida e dirigida por Jody Hill e David Gordon, a série conta a história de uma família bastante religiosa de fama mundial, com uma longa tradição de desvios, avareza e trabalho beneficente, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É protagonizada por Danny McBride, que também é produtor, criador, roteirista e diretor. O elenco conta ainda com as atuações de John Goodman, Edi Patterson, Adam Devine, Cassidy Freeman, Tony Cavalero, Tim Baltz e Greg Alan Williams.

Catherine The Great

Protagonizada pela vencedora do Oscar, Helen Mirren, a série conta como a monarca governou o império russo e o transformou durante o século XVIII. O drama histórico de quatro episódios seguirá o fim do reinado de Catarina e seu relacionamento com o líder militar Grigory Potemkin, que ajudou a moldar o futuro da política russa.

Mrs. Fletcher

Baseada no romance de Tom Perrotta, a série tem como protagonista uma mulher divorciada que recomeça sua vida amorosa adotando uma nova personalidade sexy. Ela descobre que seu mundo está cheio de possibilidades eróticas inesperadas e, às vezes, complicadas.

O Hóspede Americano

Escrita por Matthew Chapman e dirigida por Bruno Barreto, a minissérie acompanha o percurso do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt, interpretado por Aidan Quinn, junto com o marechal do Exército brasileiro Cândido Rondon (Chico Diaz), em uma aventura para explorar regiões desconhecidas da Amazônia brasileira.

Mil Colmillos

Dirigida por Jaime Osorio, a primeira série de ficção da HBO produzida na Colômbia contará a história de um comando de elite em uma missão nas profundezas da selva, para encontrar e destruir um poderoso e misterioso líder. Filmada no coração da Amazônia, a série tem a floresta tropical como um elemento chave.

NOVAS TEMPORADAS

True Detective (3ª temporada)

A série aclamada pela crítica volta para a terceira temporada em 13 de janeiro. Os novos oito episódios contarão a história de um crime macabro cometido no coração de Ozarks, um mistério que se torna mais profundo ao longo de décadas e que se desenvolve em três épocas diferentes. Mahershala Ali interpreta Wayne Hays, um detetive da polícia do noroeste do Arkansas. Carmen Ejogo e Stephen Dorff também integram o elenco. A série foi criada por Nic Pizzolatto.

Big Little Lies (2ª temporada)

Sucesso entre os fãs e a crítica, a série está de volta com Meryl Streep interpretando Mary Louise Wright, a mãe de Perry Wright (Alexander Skarsgard). Na segunda temporada veremos a sua chegada em busca de respostas após a morte do filho. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz estrelam o elenco.

Barry (2ª temporada)

Na segunda temporada da série de comédia ganhadora de vários Emmys, veremos Barry (Bill Hader) em uma etapa muito mais sombria. Ele busca respostas para as consequências da sua vida como assassino de aluguel. A produção também é protagonizada por Henry Winkler, Stephen Root, Anthony Carrigan e Sarah Goldberg.

Insecure (4ª temporada)

A comédia aclamada pela crítica acompanha os novos desafios das amigas Issa e Molly, que enfrentam seus defeitos enquanto transitam por mundos diferentes e lidam com experiências cotidianas desagradáveis.

Succession (2ª temporada)

O drama criado pelos produtores executivos Will Ferrell e Adam McKay voltará com o patriarca da família, Logan Roy, com controle absoluto dos negócios. Veremos como o poder e a ganância podem destruir uma família. A série é protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin e Sarah Snook.

Crashing (3ª temporada)

Criada e protagonizada por Pete Holmes, a série é baseada nas experiências pessoais de Holmes como comediante em Nova York e explora o mundo imprevisível do stand-up. A comédia conta com produção executiva de Judd Apatow e do próprio Holmes.

Silicon Valley (6ª temporada)

Inspirada em parte nas experiências do seu cocriador Mike Judge como engenheiro do Vale do Silício na década de 1980, a comédia apresenta a trajetória de um grupo de amigos atrás da “febre do ouro” da alta tecnologia. E mostra que quando as pessoas são as mais qualificadas para ter sucesso acabam sendo as menos capazes de administrá-lo.

Ballers (5ª temporada)

Spencer Strasmore, um ex-astro de futebol americano, tenta ter o mesmo sucesso como gerente financeiro de atletas, em Los Angeles. A série foi criada por Stephen Levinson e é protagonizada por Dwayne Johnson e Rob Corddry.

Curb Your Enthusiasm (10ª temporada)

A série de comédia ganhadora de vários Emmys e Globos de Ouro chega a décima temporada. A trama gira em torno do criador de ‘Seinfeld‘, Larry David, em uma versão exagerada de si mesmo, com uma descrição impiedosa, mas irônica da própria vida.

High Maintenance (3ª temporada)

Baseada na websérie de Katja Blichfeld e Ben Sinclair, a comédia ganha uma terceira temporada com novas aventuras do traficante “The Guy”.

PSi (4ª temporada)

A quarta temporada da série latino-americana da HBO realizada no Brasil tem como tema central “a paranóia”. Utilizando o mesmo formato da temporada anterior, ‘PSi’ apresentará uma nova história a cada dois episódios. A série é protagonizada pelo ator indicado ao Emmy Internacional Emílio de Mello, como Carlo Antonini.

O Jardim de Bronze (2ª temporada)

Filmada na Argentina, a série criada por Gustavo Malajovich e Marcos Osorio Vidal trará uma nova história na segunda temporada. Joaquín Furriel volta a interpretar Fabián Danubio, que agora investiga um caso que o detetive César Doberti deixou aberto enquanto se dedicava exclusivamente a procurar por Moira, sua filha.

A Vida Secreta dos Casais (2ª temporada)

Política, sexo e poder estabelecem as regras da intrigante série latino-americana criada por Bruna Lombardi e Kim Riccelli. Na segunda temporada, cada vez mais envolvida com o universo de um misterioso grupo de hackers, Sofia (Bruna Lombardi) terá que se esforçar para conciliar suas consultas no Instituto Tantra com a pressão das investigações sobre a morte de Daniel.