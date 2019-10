2ª temporada de ‘Avlu’ estreia na Netflix muito antes do que você imagina

‘Avlu – Prisão de Mulheres‘ é uma série turca que entrou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (18). A produção é a mais nova aposta da plataforma de streaming após o tremendo sucesso de ‘Vis a Vis‘, série que também aborda os dramas de mulheres em um presídio.

A grande novidade é que essa série já tem uma nova leva de episódios a caminho – e eles vão estrear mais cedo do que você imagina. No dia 15 de novembro, a Netflix vai disponibilizar a segunda temporada e você já vai poder maratonar tudo no mesmo dia!

Adaptada da produção australiana ‘Wentworth‘, a série conta a história de Deniz (Demet Evgar), uma mãe que atira em seu marido para se defender e é presa. Na cadeia, ela terá de encontrar meios para sobreviver ao caos que reina no local, além de tentar de tudo para reencontrar sua filha.

Como é de praxe nas tramas desse gênero, a protagonista adentra em um mundo turbulento e maldoso na penitenciária feminina para a qual é levada. Lá, a mulher descobre que existem duas gangues que são rivais e, mesmo que tente hesitar, ela terá que fazer as suas próprias escolhas – sendo elas certas ou não.

Se você é fã de ‘Vis a Vis’, ‘Avlu’ não pode ficar de fora da sua lista de maratonas. Além disso, ‘Wentworth’, a série que serviu de base para a turca, possui sete temporadas e foi um enorme fenômeno em seu país de origem. Mas, infelizmente, a produção australiana não está disponível na Netflix.