2ª temporada de ‘Sex Education’ vai estrear mais rápido do que pensávamos

Foram nove longos meses de espera desde a confirmação, mas finalmente saiu a data de estreia da segunda temporada de ‘Sex Education’. Anote aí na agenda: dia 17 de janeiro, Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) e Maeve (Emma Mackey) estarão de volta na Netflix.

No começo de novembro, a plataforma já havia divulgado fotos inéditas da nova temporada. Agora, além do dia da premiere, o serviço de streaming liberou teasers oficiais.

Com ares de obras de arte, as imagens causaram certa polêmica entre os fãs da série. No Instagram, alguns especulavam, por exemplo, o porquê de Aimee (Aimee Lou Wood) estar carregando um taco de beisebol ou se o fato de Jackson (Kedar Williams-Stirling) estar segurando uma caveira insinua algo sobre o destino do personagem ou é apenas conceito?

Provavelmente, será necessário esperar até o ano que vem, quando a série volta, para descobrir.

Confira abaixo as fotos da segunda temporada:

Uma das cinco séries internacionais de maior sucesso no Brasil, segundo a própria Netflix, ‘Sex Education’ conta a história de Otis, um adolescente introvertido que, após insistência dos amigos, começa a atuar como uma espécie de terapeuta sexual para os colegas do colégio onde estuda.