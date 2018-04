33 novos filmes e séries que estreiam na Netflix em maio

Para o mês de maio, a Netflix divulgou a estreia de 33 novos títulos, entre eles séries, filmes, documentários e especiais. Como era de se esperar, o serviço de streaming traz opções para todos os gostos.

No mundo dos seriados, retornam para novas temporadas as incríveis “Unbreakable Kimmy Schmidt” e “Cara Gente Branca”. Destaque para a série dinamarquesa “The Rain”, na qual, em um mundo distópico e arrasado, dois irmãos se metem em uma jornada para encontrar vida em algum lugar.

Para os amantes de cinema, muitos títulos originais! Em “Anon”, longa que se passa em um futuro próximo, um detetive investiga uma série de assassinatos aparentemente cometidos por uma hacker de mentes. Clive Owen e Amanda Seyfried são as estrelas. Já no terror “Cargo”, um homem tenta salvar a vida da filha durante um apocalipse zumbi.

Abaixo, confira todas as estreias e as sinopses originais.

Séries

Cena de “Cara Gente Branca”. Cena de “Cara Gente Branca”.

The Rain: Temporada 1 (4/5/2018)

Na primeira série original Netflix dinamarquesa, o mundo que conhecemos não existe mais. Seis anos após um vírus mortal exterminar quase toda a população da Escandinávia, dois irmãos deixam a segurança de um bunker em busca do que sobrou da civilização. No caminho, encontram um grupo de jovens sobreviventes e juntos iniciam uma perigosa jornada em busca de sinais de vida.

Unbreakable Kimmy Schmidt: Temporada 4 (30/5/2018)

Com 16 indicações ao Emmy, esta série original Netflix acompanha as aventuras de Kimmy Schmidt. Após passar 15 anos em um bunker subterrâneo, Kimmy precisa reaprender a viver no estranho mundo que é a Nova York do século 21.

Cara Gente Branca: Volume 2 (4/5/2018)

Baseada no aclamado filme de 2014, “Cara Gente Branca” retrata com inteligência e bom humor a vida de estudantes negros em uma conceituada universidade predominantemente branca. No volume 2 da série, dilemas românticos, trollagens na internet e grandes mudanças na Casa Armstrong-Parker levam Sam, Lionel e seus amigos ao limite.

Mob Psycho 100: Temporada 1 (22/5/2018)

Nesta série live-action baseada no mangá vencedor do Prêmio Shogakukan, um jovem com poderes paranormais é forçado a enfrentar uma organização do mal determinada a usar pessoas como ele para dominar o mundo.

Brinquedos que Marcam Época: Temporada 2 (25/5/2018)

Conheça as mentes por trás dos mais icônicos brinquedos da história. A nova temporada traz Star Trek, Transformers, LEGO e Hello Kitty.

O Jogo do Detetive: Temporada 1 (4/5/2018)

Suspense, surpresas e muita diversão neste game show coreano repleto de celebridades e mistérios a cada novo episódio.

Bill Nye Saves the World: Temporada 3 (11/5/2018)

Nesta série vencedora do Emmy, Bill Nye e seus convidados analisam o mundo através dos olhos da ciência. Evolução, mudanças climáticas e a comida do futuro são alguns dos temas da nova temporada, que também conta com participações especiais de Arnold Schwarzenegger, Karlie Kloss e Paul F. Tompkins.

Geek: Temporada 1 (13/5/2018)

Esqueça os nerds. O mundo agora é dos geeks. Descubra quem são e como vivem esses personagens que dominaram a internet com sua sede de cultura pop e tecnologia.

Gran Hotel: Temporada 1 (4/5/2018)

O ousado Julio se infiltra no quadro de funcionários do Gran Hotel para tentar solucionar o desaparecimento de sua irmã, a arrumadeira-chefe.

Kong: O Rei dos Macacos: Temporada 2 (4/5/2018)

Lukas e a turma exploram um mundo desconhecido e suas feras pré-históricas, desvendam pistas sobre o passado de Kong e tentam impedir uma rebelião de robôs liderada por Botila.

Spirit – Cavalgando Livre: Temporada 5 (11/5/2018)

Baseada na animação indicada ao Oscar “Spirit – O Corcel Indomável”, esta série acompanha a jornada de um cavalo selvagem e sua amiga Lucky, uma garota tão corajosa quanto ele. Juntos, eles descobrem o poder da amizade e o significado da liberdade. Na temporada 5, Spirit e Lucky continuam vivendo aventuras incríveis ao lado de seus melhores amigos.

Quem foi? – A Série: Temporada 1 (11/5/2018)

Ao estilo “Monty Python” e “Saturday Night Live” e baseada na aclamada série de livros “Quem Foi?”, esta comédia de esquetes é estrelada pelas grandes personalidades da História. Com George Washington aparecendo em “Undercover Boss” ou Joana d’Arc em uma versão de “Barrados no Baile”, esta série é diversão garantida para pais e filhos.

Caçadores de Trolls: Parte 3 (25/5/2018)

Um adolescente comum, um amuleto encontrado entre escombros e uma civilização subterrânea que precisa de um herói. Criada por Guillermo del Toro, a série de animação Caçadores de Trolls conquistou o público e recebeu nove indicações ao Emmy em 2017, vencendo em seis categorias.

Amanda Seyfried, em “Anon”. Amanda Seyfried, em “Anon”.

Contando os Segundos (1/5/2018)

Sete estranhos esperam ansiosamente em uma clínica pelo resultado de seus testes de HIV. A cada minuto que passa, a tensão aumenta. Será mesmo que tudo na vida tem seu preço?

Anon (4/5/2018)

Em um futuro em que a tecnologia acabou com toda e qualquer privacidade, um detetive investiga uma série de assassinatos aparentemente cometidos por uma hacker de mentes. Filme estrelado por Clive Owen e Amanda Seyfried.

A Barraca do Beijo (11/5/2018)

O primeiro beijo de Elle vira um romance proibido com o cara mais gato da escola, colocando em risco a relação entre ela e sua melhor amiga.

Cargo (18/5/2018)

Da produtora de “O Babadook” e estrelado for Martin Freeman, “Cargo” conta a história de um homem e seu bebê tentando sobreviver a um apocalipse zumbi no interior da Austrália. Ao ser infectado, começa a contagem regressiva para encontrar proteção para sua filha antes que a transformação seja concluída.

Mais uma Página (18/5/2018)

A relação entre um professor de Joanesburgo e sua esposa jornalista é colocada à prova com a chegada de um escritor famoso e hedonista.

Ibiza: Tudo pelo DJ (25/5/2018)

Durante uma viagem à Espanha, três amigas inseparáveis embarcam em uma louca aventura atrás de um DJ famoso. Comédia romântica estrelada por Richard Madden e Gillian Jacobs.

O Caderno de Sara (26/5/2018)

Dois anos após o desaparecimento de sua irmã Sara nas selvas do Congo, Laura descobre uma foto em que ela aparece em uma cidade dominada por um líder rebelde. Apesar das dificuldades, ela parte em busca da irmã em uma jornada traiçoeira pelo coração da África, enfrentando os perigos da selva e de uma região dominada por milícias.

O Caminho das Nuvens (1/5/2018)

Neste filme baseado em uma história real, um homem e sua família viajam de bicicleta da Paraíba ao Rio de Janeiro em busca de um emprego. Direção de Vicente Amorim e trilha de André Abujamra. Com Wagner Moura e Cláudia Abreu.

O Caçador e a Rainha do Gelo (26/5/2018)

Após uma traição dilacerante, a bondosa rainha Freya desenvolve poderes inimagináveis e declara guerra contra o amor.

Duck Butter (1/05/2018)

Cansadas das mentiras e infidelidades nos relacionamentos, duas mulheres embarcam em um pacto de 24 horas de puro amor na esperança de descobrir uma nova forma de intimidade, mas o experimento acaba sendo muito mais complicado do que imaginavam. História produzida e estrelada pelos irmãos Duplass.

Perfectos Desconocidos (1/5/2018)

Em uma noite de eclipse, sete amigos se encontram para jantar e acabam entrando em um jogo arriscado onde a sinceridade é o maior dos perigos.

Chappie (2/5/2018)

Em uma sociedade futurista em que uma polícia robótica tem mão de ferro contra o crime, um droide adquire o poder da inteligência artificial.

Coração Sangrento (2/5/2018)

Após reencontrar sua irmã biológica, uma professora de ioga decide salvá-la de um namorado violento e uma vida de prostituição. Com Jessica Biel e Zosia Mamet.

As Vozes (2/5/2018)

Jerry se sente atraído por Fiona, mas acaba a matando por acidente. Por sorte, seu cão e gato falantes estão lá para ajudar. Com Ryan Reynolds e Anna Kendrick.

Um Momento Pode Mudar Tudo (2/5/2018)

Uma aclamada pianista com uma doença degenerativa e uma jovem sem rumo desenvolvem uma relação que transformará a vida de ambas para sempre. Com Hillary Swank e Emmy Rossum.

Documentários e Especiais

Cena de “A Partida Final”. Cena de “A Partida Final”.

A Partida Final (4/5/2016)

Com direção dos vencedores do Oscar Rob Epstein e Jeffrey Friedman, este documentário oferece uma nova visão sobre o limiar entre a vida e a morte e apresenta os médicos determinados a mudar a nossa percepção desses dois conceitos.

Gênio Diabólico (11/5/2018)

Após um longo período longe dos palcos, o astro da comédia stand-up Kevin James retorna em grande estilo e determinado a fazer você morrer de rir.

27: Gone Too Soon (1/5/2018)

Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix morreram aos 27 anos entre 1969 e 1971. Na época, a coincidência ganhou as páginas dos jornais. Com a morte de Kurt Cobain mais de duas décadas depois e de Amy Winehouse, em 2011, o tema retornou à mídia com força total. Apresentando imagens raras e entrevistas com músicos, críticos e executivos da indústria, este documentário analisa o fim trágico desses ídolos que agora fazem parte do chamado “Clube dos 27”.

Guia de Sobrevivência à Prisão (24/5/2018)

Neste documentário em formato de manual de sobrevivência, ex-detentos, agentes penitenciários e celebridades revelam o que pensam sobre o sistema carcerário norte-americano.

Red Trees (24/5/2018)

Uma documentarista detalha como sua família judia fugiu da ocupação nazista em Praga e obteve refúgio no Brasil, onde seu pai construiu uma nova vida como arquiteto.