5 coisas que Kaysar terá de explicar quando sair do ‘BBB18’

Talvez você não saiba, mas existem dois tipos de pessoas que acompanham o ‘BBB18‘: tem o pessoal que acompanha pela televisão ou pay-per-view diariamente e a galera que segue o “universo expandido” do reality show, ou seja, as redes sociais. E é nesses campos virtuais que a coisa pega fogo e a guerra entre torcidas é digna de um FLA-FLU. As pessoas nas redes sociais são aficionadas pelos brothers, e fazem verdadeiras investigações CSI sobre o passado de cada um deles. Principalmente de Kaysar.

O brother sírio que fugiu da guerra há alguns anos chamou a atenção logo no começo do reality e despontou como favorito já nos primeiros programas. Ele é sempre muito alegre, até ingênuo, e nunca fala sobre a situação de sua família (que ainda se encontra na Síria), o que atiçou a curiosidade dos detetives virtuais. E existe muuuuita coisa que descobriram que não se encaixa com o que o brother fala na casa. Após o emparedamento de Kaysar, um usuário do Twitter criou uma thread (uma série de posts) apontando todas as incoerências sobre o passado de Kaysar, e vale a pena conferir os itens porque é algo que com certeza ele poderá se explicar aqui fora:

#01. Por onde anda a família de Kaysar na Síria?

Nas poucas ocasiões em que Kaysar falou sobre sua família na Síria, o brother fez questão de falar que seu núcleo familiar foi afetado por causa da guerra no local (como se sabe, a Síria vive em um ditadura sob a mão de ferro de Bashar al-Assad). A família de Kaysar nunca foi pobre, mas muitos defensores do brother dizem que a família dele caiu em desgraça por causa dos conflitos locais. Entretanto, existem fotos dessa semana em que os pais de Kaysar aparentam estar bem, posando diante de um grande banner do ditador sírio.

#02. Quem é a família que cedeu refúgio ao Kaysar no Brasil?

Kaysar foi recebido no Brasil pela família Abage, que são parentes de primeiro grau. Embora o brother tenha trabalhado como garçom (tanto que essa foi a profissão que a Globo divulgou), a empresa de seus parente possui um capital social de seis milhões de reais (segundo a Receita Federal). A família, que inclusive construiu uma academia particular para o sírio, também é vista em notícias de sites destinado à elite brasileira, fazendo leilão de objetos de valor.

#03. O Kaysar tem um parente que é cônsul da Síria no Brasil?

Kaysar diz que o sonho dele é vencer o ‘BBB18’ para, com o dinheiro do prêmio, conseguir trazer sua família ao Brasil. Além do patrimônio da família ser bem maior que o valor do prêmio oferecido pelo reality, algumas pessoas repararam que o cônsul sírio no Brasil, sediado em Curitiba, tem o nome da família de Kaysar. A pergunta que todos fizeram foi: se o Kaysar tem um parente cônsul, por que ele nunca auxiliou a vinda dos pais de Kaysar ao Brasil?

#04. Kaysar é mesmo pobre?

Rolaram também muitos questionamentos ao fato de Kaysar ser pobre. Muitas fotos são encontradas do brother curtindo festas em família em locais caros, e até tem uma foto de 2016 (pós-começo de guerra) em que ele e seus pais curtiam uma praia de elite no Líbano. Mesmo no Brasil o brother parece ostentar bastante em viagens: no Instagram, Kaysar tem foto em um apartamento em Intajaí cujo valor de aluguel é de quatro mil reais. E isso foi há seis meses.

Recentemente, já dentro da casa do ‘BBB’, Paula percebeu que a jaqueta de Kaysar era de uma marca cara. O brother, diante da curiosidade da empresária, apenas disfarçou a marca de sua jaqueta. Nas redes sociais logo descobriram que a jaqueta custa quase oito mil reais.

vocês viram que Paula e Jéssica viram que a jaqueta do Kaysar era da dolce & gabbana (custa em média 10 mil reais) e ele virou pra não mostrar a marca, a máscara do sírio só cai mais #BBB18 pic.twitter.com/pCMSoEEYYe — ralac (@bbbejar) April 6, 2018

#05. O caso do Brigadeiro

Um dos casos mais curiosos sobre Kaysar, e que inclusive falamos aqui no site. Várias vezes dentro da casa ele pergunta o significado de palavras que ele já usou anteriormente, mas durante a festa de aniversário de Jéssica ele perguntou o que era brigadeiro. Kaysar até pegou o doce e ficou “espantado” com a textura. O problema é que ele já havia falado sobre o doce brasileiro em várias outras ocasiões dentro da própria casa, em num deles o sírio declarou seu amor por brigadeiro branco e brigadeiro preto. Como se só isso já não bastasse, Kaysar tem um agravante: ele trabalhava com animação de festa infantil antes de ir pro reality. Ele nunca tinha visto um brigadeiro numa festa infantil?

Essas foram as dúvidas levantadas pela internet (e que podem ser lidas por completo na thread do Twitter abaixo) a respeito da narrativa contada por Kaysar. Não dá para afirmar que o brother é mentiroso ou que essas informações são falsas, então o melhor jeito é esperar. Assim que o sírio colocar os pés pra fora da casa, ele poderá explicar cada um desses itens e solucionar esse grande mistério que envolveu todas as redes sociais nesses últimos meses.