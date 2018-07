Alguns casais sonham em trocar alianças em uma praia paradisíaca. Outros preferem um ambiente mais rústico, no meio do campo. Há, claro, quem siga certa religião à risca, e faça questão de se casar em uma igreja bem tradicional. No mundo das celebridades, como já era de se esperar, isso também acontece. Mas, entre capelas românticas e amplos salões, ainda há espaço para algumas extravagâncias – que tal comemorar a união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por exemplo?

Um levantamento feito pela Press Works, assessoria de imprensa e comunicação, listou cinco dos lugares brasileiros favoritos de alguns casais estrelados que recentemente tornaram o enlace oficial. Confira!

Paróquia Nossa Senhora do Brasil (São Paulo)

Localizada em São Paulo, no bairro Jardim América, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, fundada nos anos 1940, costuma ter agenda cheia, sendo necessário marcar o casamento por lá com bastante antecedência. Com arquitetura colonial e um teto lindíssimo, pintado em tons de azul, a igreja é clássica e referência quando o assunto é casamento na capital paulista.

Em 2015, Fernanda Souza e Thiaguinho se casaram na Paróquia, assim como o piloto de Fórmula 1 Felipe Massa e a empresária Rafaela Bassi, no ano de 2007.

–

Mais informações: http://www.nossasenhoradobrasil.com.br

Castelo de Itaipava (Rio de Janeiro)

Esse foi o local escolhido por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no ano de 2010, para oficializar os laços. O Castelo de Itaipava fica em Petrópolis, na serra carioca, e possui estilo medieval e vibe renascentista – tem todo aquele ar de realeza, sabe?

Para quem gosta de cerimônias a céu aberto, saiba que o Castelo oferece, sim, essa opção, além, de, claro, fazê-la em ambiente fechado. Com infraestrutura das boas, o espaço oferece dois restaurantes e serviço de hospedagem, para os demais convidados terem mais conforto durante o dia da festa.

–

Mais informações: http://www.castelodeitaipava.com.br/

Museu de Arte Moderna (Rio de Janeiro)

Festa no museu? Sim, é possível! Pelo menos para o ator Fábio Porchat, que elegeu o Museu de Arte Moderna carioca (MAM) como espaço para a realização de seu casamento com a produtora Nataly Mega, no ano passado. Para quem não sabe, o Museu é um ótimo ponto para observar algumas das principais belezas do Rio, como a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar, facilmente vistos de lá.

O matrimônio de Fábio e Nataly foi ao ar livre e reuniu aproximadamente 500 convidados. Durante a ocasião, entretanto, o museu ficou fechado para visitação, e também não era possível ter acesso às obras ali expostas, por segurança. Mesmo assim, o casório foi um prato cheio para quem gosta de arquitetura, já que o complexo foi projetado por Affonso Eduardo Reidy, arquiteto brasileiro e um dos pioneiros na introdução da arquitetura moderna por aqui.

–

Mais informações: http://www.mamrio.org.br/

Capela dos Milagres (São Miguel dos Milagres)

A Capela dos Milagres, no Alagoas, ganhou notoriedade em fevereiro deste ano, após o casamento do youtuber Whindersson Nunes com a cantora Luísa Sonza, realizado no endereço. A 100 quilômetros de Maceió, no município de São Miguel dos Milagres, a capela está inserida na chamada Rota Ecológica dos Milagres, tem grandes janelas e acabamento de taipa, respeitando a proposta da arquitetura local.

Com vista para o mar alagoano e coqueiros nas imediações, a Capela é indicada para cerimônias mais íntimas, com menos convidados, e conta com espaço anexo para festas e opções de chalés para hospedar os convidados.

–

Mais informações: https://www.capeladosmilagres.com.br/

Cristo Redentor (Rio de Janeiro)

Talvez o cenário mais inusitado desta lista, o monumento Cristo Redentor, uma das mais recentes sete maravilhas do mundo, oferece a opção de realização de casamentos, assim como fizeram a modelo Michelle Alves e o empresários Guy Oseary, no ano passado.

Claro que a cerimônia, nesse caso, não comporta muita gente – são permitidos, aproximadamente, 30 convidados, e ela é feita na Capela Nossa Senhora Aparecida, bem aos pés do famoso ponto turístico.

Por incrível que pareça, alugar o espaço não tem um valor tão salgado assim, principalmente em comparação a outros locais especializados em festas e cerimônias de casamento. Segundo a Press Works, trocar alianças no Cristo custa a quantia de R$ 2.300.

–

Mais informações: https://cristoredentoroficial.com.br/

Qual o seu favorito?