Os dois participantes mais queridos do ‘BBB18‘ nas redes sociais são, sem sombra de dúvida, Kaysar e Gleici. Enquanto o sírio tem um passado misterioso e cheio de informações desconexas (tanto que o pessoal da internet fez até um CSI para descobrir coisas de sua vida), a acreana é quase um livro aberto. Trazemos algumas perguntas que muita gente faz sobre Gleici e, claro, as respostas.

#01. Gleici foi exonerada do trabalho?

A estudante de psicologia tinha um trabalho do lado de fora da casa: Gleici trabalhava na Secretaria de Estado de Articulação Institucional. Por que tudo isso foi escrito com os verbos no passado? Simples, porque Gleici foi exonerada do cargo, ou seja, o Governador do Acre publicou no Diário Oficial do dia 23 de janeiro que Gleici estava fora do staff. Acontece, ela vai conseguir novas chances depois da participação no reality.

–

#02. Gleici é trans?

Antes de sair a lista do ‘BBB18’ as pessoas cogitaram que alguém trans entraria na casa. Os participantes foram divulgados e nenhuma pessoa trans apareceu, mas o pessoal na web começaram a imaginar que um deles poderia ser, e as desconfianças caíram em Gleici. Mas não se engane, Gleici não é trans.

#03. Gleici é pobre mesmo?

Enquanto o Kaysar se afirma pobre, mas tem um patrimônio familiar nababesco, Gleici fala no programa que é uma pessoa de poucas posses e isso é bem verdade. Gleici mora longe do centro de Rio Branco e mora numa casinha que nem internet tem. E sabe a casa dela que aparece toda semana nos vídeos dos familiares? Então, não é bem dela: se trata da casa de uma amiga.

–

#04. Gleici presenciou mesmo o assassinato do próprio pai?

Infelizmente sim. O pai de Gleici foi vítima do tráfico de drogas lá no Acre, e a sister testemunhou a morte de seu pai há 3 anos. Ele nunca pôde ver sua filha realizando o sonho de entrar no ‘BBB’.

#05. Gleici é filiada ao PT?

Em tempos de extremismos políticos, uma pessoa inclinada à Esquerda como Gleici acaba sendo vítima de muitas acusações na internet. Mas, pelo menos nesse caso, ela é sim filiada ao PT. A sister atua em ações com a Juventude do partido e tem até uma foto (de muitos anos atrás) ao lado do ex-presidente Lula.