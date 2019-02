5 polêmicas que você vai conferir em ‘Verdades Secretas’

Na noite desta terça-feira (19), o elenco de Verdades Secretas, a próxima novela global das 23h, se reuniu em coletiva de imprensa, realizada no Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Confira quais foram as maiores polêmicas reveladas pelo elenco e fique na espera pelo lançamento do folhetim, que promete muito glamour, poder, desejo, armadilhas e ilusões.

A trama é de Walcyr Carrasco, com direção de núcleo de Mauro Mendonça Filho, e passará a ser transmitida às segundas, terças, quintas e sextas, a partir do dia 8 de junho.

O book rosa

Foi só Alexandre (Rodrigo Lombardi) colocar os olhos em Arlete/Angel (Camila Queiroz) para que ele se interessasse pela bela. Para conseguir mais trabalhos e cair na graça da dona da agência de modelos, Fanny Richard (Marieta Severo), a jovem acaba se vendo obrigada a fazer o tal “book rosa”. Diferente do que o nome sugere, o “trabalho” fica bem longe das câmeras. O termo foi criado como uma metáfora para a prostituição de luxo, já que a novata se submete a encontros com homens poderosos, como Alexandre, a fim de impulsionar a sua carreira de modelo. “Ele pode tudo e o dinheiro dele compra tudo”, definiu o ator sobre o seu personagem.

O submundo das drogas

Larissa (Grazi Massafera) é uma modelo ambiciosa que deixou pra trás seus dias de glória e está à beira de um precipício: ela acabou se afastando das passarelas e é usuária de crack. Para sustentar seu estilo de vida e o seu vício, a loira entra também no mundo da prostituição, mostrando uma realidade bem mais dramática e bem menos glamurosa das passarelas.

Garanhão ambicioso

Reynaldo Gianecchini volta às passarelas em Verdades Secretas, relembrando o início de sua própria carreira. Na trama, no entanto, ele fará o papel do charmoso Anthony, um modelo que não deu certo, mas que faz qualquer coisa para alcançar um status invejável. “Ele é um amoral”, definiu o ator sobre o personagem. Para isso, ele não pensará duas vezes antes de manter um caso com a poderosa Fanny Richard (Marieta Severo), a dona da agência na qual trabalha. Ao lado dela, Anthony participará dos esquemas da empresa, mas não poderá vacilar e cair nos encantos de Giovanna (Agatha Moreira), uma jovem sedutora que está louquinha para conquistá-lo.

Dúvidas sobre a própria sexualidade

Eva Wilma ficará responsável pela dose de humor do folhetim. Na trama, ela será Fábia, a mãe de Anthony (Reynaldo Gianecchini). Justamente por gastar todo o seu dinheiro com futilidades e bebidas, a personagem explorará o filho, que precisará usar métodos alternativos para alcançar o sucesso como modelo. Além disso, ao se ver na terceira idade, a personagem começa a se questionar sobre a própria sexualidade, trazendo a discussão de um tabu para as telinhas.

Filhinho do papai

Guilherme (Gabriel Leone) é um típico mauricinho! Aos 20 anos, mora sozinho em São Paulo e é sustentando pelos pais. Acostumado com exageros, ele não tem o menor compromisso com nada: com os estudos, com a carreira e, muito menos, com as mulheres. Logo de cara, ele se interessa por Arlete/Angel (Camila Queiroz), mas faz com ela o mesmo que faz com todas as outras: despedaça o seu coração.