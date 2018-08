6 motivos para assistir a ‘The Good Doctor’

–

Seguindo a trajetória de um jovem cirurgião com autismo e síndrome de Savant (distúrbio psíquico que une uma habilidade intelectual excepcional à um déficit de inteligência), The Good Doctor foi um sucesso de audiência nos Estados Unidos no ano passado, quando estreou. Baseado em uma série coreana de mesmo nome, o seriado foi disponibilizado hoje, 28, no Globoplay e nós temos seis motivos para você acompanhar a história do Dr. Shaun Murphy e do hospital St. Bonaventure.

Dá uma olhada:

1. Você vai reconhecer o ator protagonista

Freddie Highmore ficou famoso por seus papéis em A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), As Crônicas de Spiderwick (2008) e, mas recentemente, Bates Motel (2013-2017), onde interpretou Norman Bates no ‘prequel’ de Psicose (1960), de Alfred Hitchcock.

O elenco ainda conta com Nicholas Gonzalez (How to Get Away with Murder), Antonia Thomas (Lovesick), Beau Garrett (Girlfriends’ Guide to Divorce), Tamlyn Tomita (Teen Wolf), Hill Harper (Homeland, CSI: NY), e Richard Schiff (House of Lies).

2. O criador já trabalhou em House

David Shore, criador de The Good Doctor, atuou como produtor executivo de House em 175 episódios entre 2004 e 2012. A série é uma das maiores com tema médico ao lado de The E.R. e Grey’s Anatomy.

3. O sucesso foi quase que imediato…

Após apenas três episódios, o seriado ultrapassou The Big Bang Theory e passou a ser o mais assistido na televisão americana, somando 18,2 milhões de expectadores.

4. …E a renovação também

The Good Doctor foi renovada para a segunda temporada depois que seu segundo episódio foi ao ar – a primeira temporada tem 18 episódios.

–

5. A série foi elogiada na comunidade autista

“The Good Doctor faz um bom trabalho de navegar no fio da navalha. Freddie faz bem em sua estreia, mostrando várias características que podem acompanhar um diagnóstico de autismo. Essas características incluem constrangimento social, falta de contato visual, brincar com as mãos durante situações estressantes, etc. Esse último ainda é algo que eu faço até hoje como um adulto que está no espectro do autismo. A tomada de Freddie ressoará familiar para muitos na comunidade. Será interessante ver como seu personagem evolui avançando para a temporada”, avaliou Kerry Magro, palestrante motivacional premiado internacionalmente e autor best-seller, conforme publicado no portal Autism Speaks.

6. Estatueta do Emmy?

Segundo o The Guardian, pode ser que Freddie Highmore seja indicado ao Emmy por seu papel.

Confira o trailer da primeira temporada abaixo:

A segunda temporada de ‘TGD’ estreia no dia 24 de setembro na televisão americana.