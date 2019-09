A 2ª temporada de ‘Elite’ já está entre nós e os fãs estão MUITO eufóricos

A segunda temporada de ‘Elite‘ estreou nesta sexta-feira (6), na Netflix, para a alegria de muita gente. A primeira leva de episódios havia sido lançada no ano passado e, até então, os fãs estavam órfãos de novidades acerca dos estudantes de Las Encinas.

Nesses novos episódios, os alunos voltam às aulas após o trágico acontecimento de Marina (María Pedraza). Mas será mais difícil do que nunca eles guardarem todos os segredos uns dos outros.

Os fãs – MUITO felizes com a estreia – estão maratonando tudo de uma vez só e desabafando no Twitter o que tem achado da temporada. As principais reações são sobre a personagem Carla (Ester Expósito) ser perfeita e sobre o número de spoilers que estão circulando por aí (assim não dá, né?)

As reações são hilárias, dá uma olhada em algumas:

A única certeza que temos em Elite é que todo mundo vai se pegar não importa a orientação sexual dos personagens. pic.twitter.com/mPv8sJqqxt — Paolla; (@justme_paolla) September 6, 2019

Amando essa temporada de elite pic.twitter.com/52D3gTh7b8 — sassas (@messuwanted) September 6, 2019

Carla é a proprietária de Elite e carrega essa série nas costas, a personagem é complexa. ela se sente arrependida as vezes do que fez mas tbm quer sair por cima na história pic.twitter.com/6OEYCtMcmD — Anitta Sem Grife (@anitasemgrife) September 6, 2019

pensando aqui se a #Netflix vai colocar mais episódio na segunda temporada de #Elite pq 8 é foda né mores? terminei já pic.twitter.com/gPtobsieWC — fernandez 🥑 (@ryckfernandez) September 6, 2019

eu amo elite com todas as minhas forças — kawany🎗 (@anyxsfc) September 6, 2019

De repente maratonar a segunda temporada de elite subiu pro topo da minha lista de afazeres pra hj pic.twitter.com/0sln2Jl1Wc — Marcos Cardoso¹⁹⁹⁴ (@kinhoF_1994) September 6, 2019

parem de dar spoiler de elite bando de desocupados nao faz nem 12 horas que saiu essa porra pic.twitter.com/HVaDDLIo3r — 𝖘𝖆𝖒𝖚 (@lifeofpsalm) September 6, 2019

vi o primeiro episódio de elite e eu tô pic.twitter.com/v94zVtWOhh — 𝒆𝒍𝒍𝒆 ☀️ (@ohwayns) September 6, 2019

estou literalmnente surtando com a segunda temporada de elite 😱😱#EliteNetflix pic.twitter.com/p0OqWr7rhK — Aninha Assis (@aninhaa350) September 6, 2019