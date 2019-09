A 4ª temporada de ‘Vis a Vis’ estreia na Netflix nessa quarta-feira (25)

Pode comemorar, pois a espera terminou! A quarta e última temporada de “Vis a Vis” já está entre nós, no catálogo da Netflix.

Os oito episódios foram liberados pelo serviço de streaming nessa quarta-feira (25) e estão prontinhos para serem maratonados.

Será que Macarena vai sair do coma? Zulema e Saray estão vivas ou mortas? Como Cachinhos vai receber a notícia do falecimento de Nerea? Essas e outras perguntas serão respondidas nos episódios derradeiros da série, mas algumas já são elucidadas no trailer da quarta temporada.

Assista aqui: