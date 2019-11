A atriz mirim que brilhou em ‘Logan’ está de volta em ‘His Dark Materials’

Nesta segunda-feira (11), vai ao ar o segundo episódio de ‘His Dark Materials‘, nova série da HBO que está sendo assunto ultimamente. Chamada por muitos de “candidata à nova Game of Thrones“, a produção fantasiosa retrata a jornada de duas crianças em mundos paralelos – e ela tem boas chances de ser adorada pelo público.

E por falar em ‘HDM’, a protagonista da série é vivida por uma atriz que já conhecemos há um tempinho. Ela ficou popular mais especificamente quando ‘Logan‘, da Marvel, foi lançado em 2017. Estamos falando de Dafne Keen, a X-23, protegida de Wolverine, e Lyra Belacqua, a aventureira que detém a Bússola de Ouro.

Filha de pai inglês e mãe espanhola (ambos artistas), Dafne passou a infância no meio artístico. Começou a carreira como atriz mirim, aos 9 anos, atuando ao lado do pai, Will Keen, na série ‘The Refugees‘, até 2015. Seu segundo trabalho viria a ser o mais reconhecido entre o público: o papel da jovem mutante Laura.

Com apenas 12 anos, Dafne já atuava ao lado de Hugh Jackman e Patrick Stewart, grandes nomes famosos da saga dos X-Men. E sua participação no filme foi muito elogiada tanto pelos fãs da Marvel quanto pela crítica especializada.

De fato, a personagem de Dafne conquista a atenção do espectador e possui uma química muito bem entre o Wolverine, desde as cenas de ação até os atos dramáticos da trama. A repercussão havia sido tanta que surgiu o boato de que a X-23 e as outras crianças mutantes terão um filme solo após os acontecimentos de ‘Logan’. Porém, após a compra da FOX pela Disney, essa possibilidade foi descartada.

Dois anos após o sucesso de ‘Logan’, Dafne retorna às telinhas como protagonista de uma série cheia de mistérios e fantasia. Além de ser a figura-chave da divulgação da série, ela atua ao lado de James McAvoy e Lin-Manuel Miranda, dois atores de grandes prestígio na atualidade.

Como já discutimos aqui no MdeMulher anteriormente, a personagem principal é simpática e sua intérprete consegue entregar uma performance convincente. E olha que, por enquanto, apenas um episódio foi lançado!

Dafne é uma das jovens estrelas em ascensão em Hollywood. Assim como Millie Bobby Brown, que protagoniza uma das séries mais bem-sucedidas da Netflix, ela é uma das figuras que valem a pena ficar de olho – e nos trabalhos que ela faz e fará em breve. A longo prazo, talvez nos surpreendemos com essa atriz-prodígio.