A atriz que faz a Zefa de ‘Segundo Sol’ é um mulherão e temos provas

Quem vê a atriz Cláudia Di Moura na televisão em ‘Segundo Sol‘ pode até imaginar que ela é parecida com a personagem na trama: uma senhorinha retraída e calada. Também pudera, a Zefa é sua primeira personagem nas novelas!

Mas não caia nesse erro de confundir atriz e personagem: Cláudia é um mulherão, e muito diferente da quietinha Zefa. Duvida disso? O Instagram da atriz está aí para provar.

#golf A post shared by Claudia Di Moura/ Atriz🎭 (@claudiadimoura) on Jul 25, 2018 at 2:52pm PDT

Uma rápida olhada no Instagram de Cláudia é o bastante para descobrir fotos muito poderosas. Aos 53 anos de idade (33 como atriz), ela gosta de roupas coloridas e ousadas, irradiando jovialidade em suas fotos. Um verdadeiro mulherão baiano.

“Mulher maravilha gata“, disse um seguidor na foto com Cláudia posando com uma camiseta da Mulher Maravilha. “Eita que ela é jovem“, diz outra seguidora surpresa com a jovialidade da atriz. Um seguidor bem humorado até falou que havia entendido o motivo para o Severo (Odilon Wagner) ter tido dois filhos com ela.

Separamos algumas fotos maravilhosas da atriz pra você admirar a beleza e energia de Claudia di Moura:

Para você que não acompanha ‘Segundo Sol‘, Cláudia interpreta Zefa, a empregada da família Athayde. No meio da história descobrimos que o patrão teve um caso com ela e dessa relação frequente nasceram duas crianças de etnias diferentes: o branco Edgar (Caco Ciocler) e o negro Roberval (Fabrício Boliveira).

A atriz foi descoberta pela produtora da novela completamente ao acaso, após o trabalho em uma websérie, e foi convidada para ‘Segundo Sol’. A atriz brinca que foi buscada pela Globo.