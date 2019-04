A bela decoração campestre do casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb casaram-se em uma cerimônia discretíssima nesse sábado (13), em Minas Gerais. O local escolhido foi a pousada Reserva do Ibitipoca, em Ibitipoca, no interior do estado.

Durante a sexta e o sábado o casal postou, através do Stories, imagens na pousada e em meio à natureza da região, mas não revelaram nada sobre o casamento em si.

Fotos dos noivos no casório ainda não foram divulgadas, mas a doceira Isabela Franco matou a nossa curiosidade a respeito da decoração da festa. Ela até revelou o sabor do bolo: limão sicialiano com frutas vermelhas.

O ar campestre fica evidente na decoração, que segue o estilo rústico chic. Para dar um tom alegre, as flores ganham destaque – em tons que vão do rosa clarinho ao bordô. Amamos!

–

–

–

–

–

–