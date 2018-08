A cantora Iza ganhou uma boneca igualzinha a ela

Dessa vez não foi Iza quem roubou a cena, mas um dos seus fãs. Na última quinta-feira (30), a cantora descobriu que o seu seguidor Chris Defreyn construiu uma boneca Bratz com o seu look do clipe “Pesadão”.

Com um projeto chamado Label Doll, Chris recria figuras famosas com bonecas Bratz e as fotografa. Com mais de duas mil curtidas na publicação do Instagram da “fada do pop” – como foi chamada no Twitter -, Defreyn aproveitou o momento para explicar o porquê da cantora ter sido a escolhida da vez.

“Iza é uma das minhas cantoras brasileiras favoritas. Ela sempre me inspira com o seu estilo, música, palavras e performances. Muito obrigado por ser apenas você. Por ser incrível e por abençoar a gente com tanta positividade e energia”, escreveu na legenda.

O que Chris não esperava é que a cantora fosse ver a sua obra-prima. Ela não só chegou até a publicação, como fez questão de comentá-la com muito entusiasmo. “Eu estou no chão. Alguém me ajuda. Eu queroooooo”, afirmou. Mas é muito diva do pop acessível, né? Rainha demais!

–