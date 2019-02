A dança dos likes entre os famosos

O começo de setembro foi cheio de likes e deslikes entre os famosos. Redes Sociais entregam mesmo! Se você não quer mais ver ou falar com alguém fica difícil continuar a segui-lo, não é verdade? A probabilidade dos posts do desafeto gerar desconforto existe, então dá-lhe unfollow.

Um dos primeiros a perder a amizade na semana passada foi Michel Temer. No dia do impeachment, Dilma deixou de segui-lo no twitter. No Instagram, os dois continuam seguindo um ao outro. O fato foi noticiado pelo jornal Estadão e também por Veja.

Já na esfera dos artistas, Mariana Rios deixou de seguir Grazi Massafera no Instagram. O motivo: Grazi namora o seu ex, portanto, postagens românticas do casal não são bem-vindas no feed da atriz.

Em meio a rumores do fim do casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby, a atriz deixou de seguir o surfista no início de agosto. Com o aniversário do filho do casal e com a festa de 40 anos de Luana, os dois se reaproximaram e Luana voltou a seguir Pedro neste domingo (4).

As ações dos campeões de likes também ganham a atenção do público. Depois do ouro olímpico e do abraço cinematográfico no Maracanã, o fato de Neymar curtir uma foto de Bruna Marquezine foi quase tão noticiado quanto a sua medalha. Fãs enlouqueceram com a “possível” volta do casal. Depois de curtir a foto da ex, ele voltou a segui-la nas redes neste sábado (3).