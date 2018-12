A despedida emocionante de Fernanda Gentil do Esporte Espetacular

2018 terminando e é hora de encerrar ciclos. No caso de Fernanda Gentil, será um encerramento e tanto! No domingo (16), ela se despediu do Esporte Espetacular. “Hoje foi o último. Mas o textão eu já escrevi. Queria só agradecer mais um tico: obrigada esporte pelos 13 anos de relacionamento. E obrigada por ter me apresentado para tanta gente que me deu tanto carinho”, postou ela com a foto da icônica cena em que tenta cumprimentar um homem cego.

Fernanda sabe rir de si e também sabe fazer textão de despedida. Olha só:

No ar, ela se emocionou ao passar a bola para Bárbara Coelho, que passa a apresentar a atração junto com Felipe Andreoli. “Eu vim aqui como combinei, para passar o bastão simbólico pra Bárbara. Minha última contribuição foi essa entrevista com o Diego Hypólito. Fui muito feliz aqui, é um espaço muito especial, abençoado. Meu parceiro vai te ajudar, Bárbara. Queria deixar um beijo pra toda a equipe. Vai se divertir, faça seu trabalho que tá muito bonito de ver, seja feliz. Espero deixar boas energias”, disse ela, segurando o choro.

E teve vídeo homenageando a trajetória da jornalista e até um agradecimento especial de Bárbara, que já havia ocupado o posto nas férias dela. “Fernanda, você me ajudou demais, abriu as portas pra todas nós no esporte. Siga feliz, mas volta pra tomar um café aqui com a gente. Eu devo muito a você”. “Pode ser um chope, na verdade”, brincou a jornalista.

Ainda sem programa definido, ao que tudo indica, Fernanda fará parte da grade matinal de entretenimento da emissora. Já o Esporte Espetacular será repaginado, com novas vinhetas, quadros e especiais, mas a Globo já freou mudanças no quadro de apresentadores, segundo a coluna de Flávio Ricco.

Veja o vídeo da despedida de Fê do comando do programa.