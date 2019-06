A entrevista inédita de Gabriel Diniz para o ‘Altas Horas’ é emocionante

A plateia estava com lágrima nos olhos, mas no telão, Serginho Groisman exibia só momentos bem alegres de Gabriel Diniz em participações no programa “Altas Horas“. O cantor, que foi uma das vítimas de um acidente fatal de avião em Sergipe no dia 27, tinha como marca registrada a simpatia e a energia.

Serginho ainda tinha uma última entrevista inédita do sertanejo de 28 anos, que participou do quadro “Carona com Laura Muller“. Claro que o papo era sobre sexo, mas Gabriel falou de muitos assuntos, relembrou seu maior sucesso, “Jenifer”, e falou com emoção do namoro com Karoline Calheiros. E faz Laura rir muito com suas histórias e “pensatas” sobre relacionamento.

No comecinho da entrevista, Gabriel já lançou: “Tem pessoas que mexem com a gente, que só de tocar você já fica diferente”, diz ele, que confessa que se encantou pela namorada, Karol, logo de cara. “Quando ela entrou no camarim, pequenininha, eu já me apaixonei. Eu queria algo sério, namorar. Quando eu vi ela, me deu um estalo”, disse. “A essência dela é bacana, ela é uma pessoa muito linda por dentro e por fora”.

Sobre o seu maior hit, ele comentou que “toda mulher tem uma Jenifer dentro de si. Que elas possam ser elas mesmas! Que elas se divirtam, que elas se conheçam! Que elas sejam elas e que elas sejam felizes! É o que todo mundo quer!”. E disse que sempre escolhia músicas que acreditava que as pessoas fossem se identificar.

No palco, Carlinhos Brown emocionou todo mundo ao falar do sertanejo. “Gabriel é um eterno. Porque tem gente que vem, faz sucesso e é momentâneo. Ou faz muito sucesso e torna-se um pouco ao lado da memória. Ele é inesquecível. E é muito respeitado por nós”, disse. Clique aqui pra assistir a entrevista toda.

E não foi só no programa de Serginho Groisman que Gabriel foi lembrado. A Globo preparou um tributo pro sertanejo na programação toda de sábado. No “É de Casa”, o música Xande de Pilares cantou o grande hit de Gabriel. Teve retrospectiva e melhores momentos dele no “Sótocatop”, enquanto o “Caldeirão do Huck” fez um programa inteirinho em homenagem ao cantor.