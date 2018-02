A famosa cafeteria de “Friends” pode se tornar real em breve

Se você é fã de carteirinha da série “Friends”, com certeza já desejou dividir o sofá do famoso “Central Perk” com Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Monica e Chandler. Bom, sonhar não custa nada, mas infelizmente a ideia de tomar um café ao lado dos elenco pode ser algo meio difícil de se concretizar. Já marcar presença e garantir boas fotos em um dos cenários mais famosos da Tv é um sonho cada vez mais possível – a gente explica.

Após uma loja temporária em homenagem ao seriado ficar aberta por tempo limitado em Manhattan, Nova York, para celebrar os 20 anos de sua estreia, tudo indica que, dessa vez, um estabelecimento comercial oficial – ou uma rede deles – pode ser a próxima atração turística dos Estados Unidos.

Segundo o portal The Blast, a Warner Bros. Entertainment, detentora dos direitos sobre a série – e, consequentemente, sobre o nome e design da cafeteria – autorizou, no começo do mês passado, o uso da nomenclatura para a construção de lojas inspiradas em Friends.

A única condição para que o Central Perk da vida real aconteça, entretanto, é de que sejam mantidos o mesmo nome e logotipo mostrados nas dez temporadas da série – nada mais justo, né? Além disso, pode ser que o nome também seja usado em outros produtos, como brinquedos, jogos de tabuleiro e máquinas de caça-níquel – mas nada disso ainda foi oficialmente aprovado.

Em 2016 um homem chegou a abrir uma loja nos moldes da série em Toronto, no Canadá, mas a tentativa foi frustrada. A Warner acabou fechando o estabelecimento, alegando violação de sua marca registrada. Sobre o novo Central Perk, datas de inauguração e maiores informações ainda não foram divulgadas.