A fantasia do filme “Seven” da Gwyneth Paltrow ZEROU o Halloween

Se você é fã de filmes de mistério policial, certamente lembra de “Seven – Os Sete Crimes Capitais”, que é um clássico absoluto do gênero. Saudades anos 1990!

Mas, caso você não tenha assistido a esse filme… então é melhor nem ver a fantasia maravilhosa que a Gwyneth Paltrow usou essa semana. Isso porque o look é basicamente o maior spoiler do filme.

Para quem não lembra, Gwyneth interpretava a esposa do personagem de Brad Pitt e, no final do longa, rola um lance chocante que deixa todo mundo se perguntando “meu Deus, o que tem dentro dessa caixa?”. Bom, a resposta pode ser resumida nessa imagem:

Simplesmente amamos com força essa ideia genial. Certamente é a fantasia mais personalizada do ano!