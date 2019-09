‘A Fazenda 11’ força a barra ao apostar pesado em briga entre mulheres

Mais uma temporada de ‘A Fazenda‘ chegou na Record e com ela veio um casting composto por muitas subcelebridades quase anônimas. Como não conta com famosos de renome em seu elenco, a direção do reality parece ter apostado em brigas que já chegam prontas no programa: duas das participantes dessa temporada são Tati Dias e Jhenyfer Dulz (mais conhecida como Bifão), duas ex-participantes do ‘De Férias com o Ex‘. Mas tem um detalhe importante: as duas não se dão bem há meses.

Claro que num reality de famosos é inevitável colocar pessoas que se conheçam no meio artístico, mas essa é a primeira vez que ‘A Fazenda’ aposta em duas participantes que já estiveram confinadas em outro reality e com altas chances de protagonizar barracos. Tati Dias originalmente participou como ex-namorada na terceira edição do ‘De Férias com o Ex’, e rendeu tão bem que foi convidada a participar novamente na quarta temporada, como uma das principais. Já a chef de cozinha Bifão entrou nesta edição e, desde o começo, se mostrou bastante amiga de Tati.

As divergências começaram a aparecer na reta final da temporada, a produção até providenciou um ex-namorado que as duas compartilhavam, e no último episódio foi revelado que as duas não mantiveram a amizade após o reality. Isso foi até explorado em uma manchete fictícia que apresentou Tati Dias no reality rural:

–

A relação conturbada de Tati Dias e Bifão parecia um prato cheio para que a Record explorar em uma edição de ‘A Fazenda’. O reality, que é sempre lembrado pelas discussões homéricas e o alto grau de baixaria, precisa de participantes polêmicos e, como não teria certeza se o elenco escolhido iria render os conflitos necessários, a direção do programa parece ter se empenhado em fazer uma ficar contra a outra.

Logo na apresentação dos participantes, a direção de ‘A Fazenda’ deu destaque exagerado para as duas peoas se cumprimentando. Tati deu um beijo na bochecha de Bifão à distância e se afastou, até que a chef de cozinha repreendeu a antiga amiga dizendo “é dois” (se referindo à quantidade de beijos dada pelos cariocas). A câmera lenta, filtro e música explicavam ao público que as duas já tinham uma inimizade fora da casa. Durante a exibição do reality, a emissora pareceu bem disposta a apostar suas fichas na briga entre as duas: toda vez que Tati Dias dizia alguma coisa, a câmera focava na cara de “não estou disposta” da Bifão e o contrário também.

Parece algo cultural a ideia de colocar mulheres contra mulheres, mas na verdade se trata de mais uma faceta do machismo. Ao reforçar a ideia de que “mulher não consegue ser amiga de mulher”, a nova edição de ‘A Fazenda 11’ só está reproduzindo preconceitos da sociedade em busca de audiência na televisão.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a Record aposta em machismo para decolar uma temporada de ‘A Fazenda’. Na nona edição do reality a emissora convocou Marcos Harter para o elenco, mesmo ele tendo sido expulso do ‘BBB17‘ por agressão à namorada no confinamento, e no ano seguinte chamou Rafael Ilha, que já tinha discutido feio com mulheres em outro reality show da emissora, o ‘Power Couple’. Por muita ~coincidência~, os dois chegaram até a final do programa.