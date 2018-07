A história da Dona Divina fez muita gente ir às lágrimas no ‘Encontro’

Nessa segunda-feira (23), o “Encontro com Fátima Bernardes” – que está sendo comandado por Patrícia Poeta – recebeu uma convidada que emocionou a todos com sua história, sua alegria e sua simplicidade: a Dona Divina. Moradora do Rio de Janeiro, ela vende buchas vegetais na rua e acabou cruzando o caminho da Bruna, uma desconhecida que virou sua grande amiga e anjo da guarda.

Num dia qualquer, Bruna resolveu comprar duas buchas de Dona Divina e a vendedora compartilhou com ela sua história. “Que bom! Alguém me notou”, foi a primeira coisa que a senhorinha lhe falou e aquilo tocou o coração de Bruna.

Depois, Dona Divina contou a ela que almejava juntar dinheiro o suficiente para comprar dois pares de tênis para as netas e também que tinha um sonho: conseguir um fogão usado em que as quatro bocas funcionassem – pois o dela já tem 30 anos e apenas uma boca está em condições de uso.

Sensibilizada, Bruna tirou uma foto daquela senhora e fez uma vaquinha virtual para tentar arrecadar dinheiro. A meta era de mil reais e, para a surpresa de ambas, milhares de pessoas ficaram tocadas com a história de Dona Divina. Até o momento do programa a arrecadação já somava 25 mil reais.

“Já tenho mais de 30 anos vendendo aquelas buchas. Nunca me abri assim com uma pessoa. Senti muito amor e muito carinho por ela (Bruna). Me abrindo como se fosse uma filha, me senti em casa”, disse Dona Divina.

Para além dessa história de solidariedade, o que também emocionou a todos foi a animação de Dona Divina. Sorridente e cheia de otimismo, ela fez a plateia levantar e bater palmas em comemoração pelo dinheiro arrecadado. Também fez questão de beijar e abraçar todos os convidados presentes no programa. No Twitter, esse foi o principal assunto do “Encontro” nessa segunda-feira. Veja as reações:

gente pelo amor de deus deixa a dona divina aí pra sempre eu eu to apaixonada #encontro — natalia (@nataliafnk) July 23, 2018

Mano, olha essa história! Que guerreira! Tu vê a simplicidade na pessoa. Senhora cheia de "problemas", bem maiores que o nosso, com um sorrisão estampado no rosto. Que Deus abençoe! #Encontro — Italotwelve (@delima_italo) July 23, 2018

Estou apaixonada pela Divina.

Q história mais linda. #Encontro — Sil AMARAL (@SilAMARAL3) July 23, 2018

Que linda história, Bruna é uma excelente pessoa #Encontro — FC Murilo Benício 🇧🇷 (@FaMuBenicio) July 23, 2018

Dona Divina quer o mundo? Eu te dou #Encontro — 🌙 (@JessicaHudsn) July 23, 2018

#Encontro essa dona divina é um exemplo de alegria e humanidade — Samuel Monteiro (@samdeDeus21) July 23, 2018

Quem não viu o #encontro de hoje perdeu, porque estava tão emocionante, eu comecei rindo e agora to chorando!

Pessoas que dão ânimo de viver! Dona Divina que amor pela vida! E Bruna que atitude maravilhosa! #Encontro que programa lindo hoje! — Dr (@shhhhhhhht_) July 23, 2018

Dona Divina me emocionou muitooo. Que lição de vida!#Encontro — Nega Rê (@RenataTrajano1) July 23, 2018