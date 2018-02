A internet surtou com o reencontro das Spice Girls em pleno 2018

Que ano é hoje mesmo? É que a Victoria Beckham fez todo mundo voltar à década de 1990 e relembrar os velhos tempos ao postar em seu Instagram, nesta sexta-feira (02), uma foto bem maravilhosa ao lado das amigas Mel B, Mel C, Emma Bunton e Geri Halliwell – e a internet simplesmente não aguentou a possibilidade de um revival das Spice Girls, ainda em 2018.

“Amo as minhas garotas! Muitos beijos! Emocionante!”

De acordo com o The Sun os rumores são – parcialmente – verdade: elas se encontraram hoje (02) na casa de Geri, junto com Simon Fuller, antigo empresário da banda, para combinar uma série de eventos e projetos futuros. Para cada reunião das Spice neste ano, que devem acontecer no decorrer dos próximos meses, as integrantes vão receber uma quantia equivalente a 45 milhões de reais (10 milhões de libras) de cachê.

O “pacote” envolve uma coletânea com os principais sucessos da girl band, além de uma turnê pela China e um programa de TV protagonizado por elas. Mesmo assim, tanto Victoria quanto Geri descartaram a possibilidade de apresentações e, muito menos, de um álbum com músicas inéditas.

Victoria foi ainda mais exigente: ainda segundo o jornal, ela pediu para que não cantasse em nenhuma apresentação ao vivo do grupo. Já Emma, Mel C e Mel B não descartaram a possibilidade de uma agenda de shows em um futuro próximo.

É claro que os fãs não perdoaram o possível retorno e, ao se depararem com a imagem nostálgica, logo compartilharam suas reações – até a Millie Bobby Brown se manifestou!

Veja algumas delas:

Stop right now thank you very much🆘🚑🙏 pic.twitter.com/6x8nM5NxwP — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) February 2, 2018

Caraio velho.

Tô muito emocionado agora.

As Spice Girls voltaram. pic.twitter.com/EMxjMoN1Yc — Separatismo já! (@ce_wert) February 2, 2018

ATENÇÃO: Victoria postou foto de reunião das Spice Girls. ISSO NÃO É UM TREINAMENTO! ! ! pic.twitter.com/lpfhTWc1kD — Lola. (@lolaearll) February 2, 2018

Rouge voltou, as Spice Girls em reunião, RBD por favor retornem também pic.twitter.com/vyGBllwPsO — Jefferson Scavello (@JeffScavello) February 2, 2018

AS SPICE GIRLS REUNIDAS CARALHO VIADO É O RETORNO pic.twitter.com/kYoj2sYH3U — Gabriela Ferreira (@gabisflp) February 2, 2018

SPICE GIRLS REUNIDAS! Essa foto já salvou 2018 pic.twitter.com/blz4yBqCaH — Thaís (@ThaisAugustto) February 2, 2018

OMG || Todas as Spice Girls juntas e não é montagem O.o Já podemos sonhar ou foi só um casual? #Alice pic.twitter.com/U6e1hdR0jC — UnboxingPOP (@UnboxingPop) February 2, 2018

Não tenho NENHUMA estrutura psicológica pra lidar com a volta da girlband DEFINITIVA!! Minhas Spice Girls estão vivas!!! pic.twitter.com/qZJZkvNbRD — Iani Duarte (@iani_duarte) February 2, 2018

A última apresentação das Spice Girls, juntas, foi em 2012, na cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres.