A lição de maternidade que Anne Hathaway aprendeu com Kate Middleton

Não dá para negar que a gente fica sempre de olho nos looks incríveis da realeza britânica e nas peculiares regrinhas que a família precisa seguir – e que nem sempre isso acontece à risca, não é mesmo Meghan Markle? Mas uma integrante real também chama a atenção do público com dicas preciosas sobre um assunto que ela domina muito bem.

Além de ser uma fashionista de primeira, Kate Middleton parece também inspirar celebridades quando o assunto é maternidade. E Anne Hathaway, que é mãe do fofinho Jonathan, 2 anos, e não esconde nadinha que é super fã da Duquesa de Cambridge, declarou que seguiu uma dica primorosa que percebeu na forma como ela lida com as crianças.

A atriz se refere ao fato de que Kate se abaixa e conversa, olho no olho, com os pequenos, sugerindo uma intenção de empoderamento para eles. “Eu achei a atitude muito legal e comecei a fazer isso com Jonathan”, comentou Anne, em entrevista para o britânico The Times.

A americana ainda deu uma resposta para quem disse que ela não conseguiria conciliar a maternidade com a carreira de atriz. “Eu amo o que faço e não estou pronta para deixar de fazer isso. Me falaram que quando eu tivesse filhos, não me importaria com a minha carreira mais. Eu fiquei ‘Não’. E estou amando muito mais agora”.

Maternidade é algo particular para cada pessoa, é claro, mas enxergar em outras mães uma forma de cuidar que possa transmitir uma mensagem para as crianças pode significar muito. Ainda mais quando a dica vem de Kate, que é mãe de George, 5 anos, Charlotte, 3 anos, e Louis, 9 meses, e sabe bem que educar três filhos não é uma tarefa nada fácil, mesmo com a ajuda que recebe do quadro de funcionários da realeza.