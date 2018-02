Na noite desta segunda-feira (12), Tiago Leifert entrou ao vivo no ‘BBB18‘ para promover mais um jogo da discórdia. Dessa vez, a intenção era forçar pessoas que ainda não se posicionarem no jogo a tomarem partido.

A brincadeira foi bem simples: um rosto era sorteado e essa pessoa precisava pegar aleatoriamente uma carta de tarô com adjetivos (como “mala” ou “falsiane”). Essa carta era entregue para quem o sorteado achava que merecia, e depois Tiago promovia uma votação na casa. Quem discordasse era chamado pelo apresentador para entregar a carta para quem merecia de verdade.

No meio do jogo rolou uma situação bem curiosa: Ana Clara sorteou a carta “persona non grata” e prontamente escolheu Ana Paula como a representante do adjetivo. Durante a votação, a maioria da casa concordou com a classificação de Ana Clara. Nayara, uma das que discordaram, foi chamada para entregar a placa a quem ela considerava o verdadeiro merecedor do adjetivo, e Ayrton recebeu.

Sem nem imaginar do que Tiago Leifert havia combinado antes com o público, a terceira pessoa a ser sorteada iria comer uma pizza com quem interagiu, ou seja, Ana Paula e Ana Clara vão ganhar um jantarzinho especial.

Em outro momento de puro constrangimento, Nayara colocou em Wagner a placa de “Leva e Traz”. Rolou quase que uma discordância coletiva, e Ayrton entregou a placa para quem ele achava merecedora: Ana Paula, que se indignou com a escolha.