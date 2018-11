A Marquezine fez uma tattoo bem esquisita, mas muita gente se identificou

Roupas finíssimas, publicações polêmicas e… tatuagens. Se tem algo que Bruna Marquezine tem feito é surpreender os fãs com os novos rabiscos feitos pelo corpo. Dessa vez, a atriz conseguiu resumir o sentimento de muitas pessoas com apenas uma pequenina frase em francês.

No lado interno do braço esquerdo, próximo ao cotovelo, Bruna escreveu “J’ai Faim” que, em tradução livre, significa “Eu tenho fome”.

A escolha da atriz rendeu boas reações no Instagram da tatuadora e muita gente fez aquele link básico com o mapa astral dela: Bruna tem ascendente em touro, considerado o signo mais ~faminto~ do zodíaco.

“Você é a melhor leonina com ascendente em touro que existe. Está representando direitinho!”, escreveu uma seguidora nos comentários do clique. “Além de uma boa leonina, também me representa na fome”, comentou outra.

“Maravilhosa! Nunca quis uma tatuagem até ver uma que me representam mil %… Fome eterna!”, afirmou outra fã.

Quem diria que umas palavrinhas em francês seriam capazes de unir tantas opiniões, né?