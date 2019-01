A “moça de azul” que roubou a cena no tapete vermelho do Globo de Ouro

Aconteceu na noite de ontem (6) a 76ª edição do Globo de Ouro, em Los Angeles, que rendeu muitos comentários sobre os indicados, os ganhadores, os looks… e até a moça que servia água no evento.

Durante toda a premiação, o público curtiu a entrega das estatuetas e já flagrou alguns momentos para fazer memes, como sempre.

lembrando que amanhã eu posso acordar tarde pic.twitter.com/MPrhRhpSx5 — rod (@rodpocket) January 7, 2019

Um desses momentos icônicos foi protagonizado pela modelo Kelleth Cuthbert, que servia água aos convidados da noite.

Kelleth aparece belíssima posando em várias fotos do tapete vermelho com astros como Idris Elba, Dakota Fanning, Nicole Kidman, Richard Madden, Jim Carey, dentre outros. Os internautas não perdoaram e correram pro Twitter para comentar a respeito.

META DE VIDA SER A MOÇA DA ÁGUA #GoldeGlobes pic.twitter.com/0u4J5UEOD3 — nalu metadinha com baby•♡ (@jugbettxz) January 7, 2019

a moça da água da mais roles aleatórios que o ronaldinho gaucho #GoldenGlobes pic.twitter.com/sUPG5q2DuJ — theus (@GRANDONUTS) January 7, 2019

Não é só a gente que adora um minutinho de fama, não é mesmo?