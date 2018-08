A “Netflix da Disney” já tem um nome e promete ser demais

A plataforma de streaming da Disney estreia em 2019, ainda sem data, mas já possui um nome, que, segundo a revista Variety, será Disney Play.

O serviço não apenas vai contar com os lançamentos da Disney, Marvel e “Star Wars” como também séries especiais e filmes que após saírem do cinema só poderão ser vistos na plataforma, como “O Rei Leão” e séries exclusivas, como uma do universo “Star Wars”. Ou seja: MUITA COISA BOA.

O CEO da Disney, Bob Iger, anunciou que o serviço será o carro-chefe da empresa no próximo ano e, por isso, decidiram comprar os ativos da Fox, para que, além do conteúdo Disney, séries e filmes da produtora também estejam disponíveis para os assinantes.

A nova plataforma vem para bater de frente com a Netflix, Amazon Prime e Hulu.