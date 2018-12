A Netflix divulgou o MELHOR vídeo de “Para Todos os Garotos que Já Amei”

Para a alegria de uma imensa base de fãs, a Netflix confirmou uma sequência do sucesso “Para Todos os Garotos que Já Amei”, um dos filmes mais assistidos e reassistidos de todos os tempos da plataforma.

Em comemoração, o serviço divulgou no Youtube o melhor vídeo de todos! Sabe a famosa cena da jacuzzi? Aquela na qual Lara Jean Covey (Lana Condor) resolve ir até a ~banheira~ só de camisola e dar um beijaço em um Peter Kavinsky (Noah Centineo) todo pimpão e sem camisa!

Leia Mais: Para Todos os Garotos que Já Amei criou o melhor meme da internet em 2018

Pois então! Se prepare para ver uma versão estendida com CINCO HORAS de duração do namoradinho da internet em 2018 (desculpa, Lara, ele é nosso também!) encarando a câmera com os olhos mais “pidões” desse mundo.

Não tem tanto tempo assim reservado para gastar com o Peter? De acordo com a própria Netflix, é só cortar para o momento 3:09:19 que vai ser sucesso, garota!

“Para Todos os Garotos que Já Amei” é baseado em uma trilogia de livros criados pela autora norte-americana Jenny Han. Apesar de não ter uma data confirmada, é esperado que o segundo filme estreie ainda em 2019. Oremos!