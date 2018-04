A Netflix renovou QUATRO programas de uma vez só. Saiba quais!

Se tem uma coisa que a Netflix aprendeu e muito bem a fazer, é criar seus próprios shows. Não tem como negar o sucesso de “Stranger Things”, por exemplo, e a série não é a único. A plataforma acabou de anunciar a renovação de quatro outras atrações.

Uma delas é “Queer Eye” – que tinha que ser renovada para continuar ajudando tantas pessoas. No programa, cinco homens gays (conhecidos como Os Fab Five) se juntam para reformular a vida de um homem. E não só isso, enquanto estão ajudando essas pessoas, eles promovem debates sobre como a comunidade LGBT deve ser respeitada e não excluída.

E essa não é a única série original que vai voltar, “Dope“, série e documentário sobre a luta contra as drogas nos EUA na a visão dos policiais, usuários e traficantes, já tem estreia marcada para 20 de abril.

“Drug Lords“, ainda sem estreia marcada, que conta a historia de grandes donos do tráfico e seus subordinados faziam para manter-se no poder, vai ter segunda temporada também.

E para fechar, é claro que não tem como esquecer de “Nailed It!“. Sem estreia ainda, o show de culinária que mostra pessoas comuns tentando imitar as receitas do Pinterest, também ganhou uma nova temporada.

E então, qual dos seriados confirmados te deixou com mais vontade de assistir?