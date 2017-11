Temos uma ótima notícia para quem é órfã de “The Good Wife”: a atriz Julianna Margulies vai voltar à TV no ano que vem. E o melhor de tudo é que essa nova série promete ser incrível.

Segundo a Variety, Julianna está confirmada no elenco de “Dietland”, que é a mais nova aposta do canal AMC – o mesmo de “Breaking Bad”. A série é inspirada no livro homônimo da escritora Sarai Walker, lançado em 2015.

“Dietland” – que ainda não foi lançado no Brasil – se propõe a fazer uma crítica à obsessão pela beleza e pela perda de peso. No livro, uma garota gorda trabalha para uma revista adolescente e aguarda ansiosamente pelo dia em que fará a cirurgia de redução de estômago. Nesse meio tempo, ela conhece um grupo feminista secreto e passa por um processo de autoaceitação. Paralelo a isso, um outro grupo de mulheres decide responder com violência a situações de machismo.

Em 2015, a Entertainment Weekly elegeu “Dietland” como um dos 10 melhores livros do ano e a revista Kirkus – especializada em crítica literária – disse que a obra é um mix de “Clube da Luta” com manifesto feminista. O livro também foi elogiado pela crítica por falar sobre temas como aceitação do corpo e opressão machista de uma maneira ácida, pouco convencional e gostosa de ler.

Agora, com o lançamento da série, a gente está torcendo para que ele seja lançado por aqui. Please come to Brasil!

Quanto à adaptação para a TV, ainda há poucos detalhes e não se sabe quando rola a estreia. De acordo com a Variaty, além de Julianna – que interpreta a editora da revista adolescente -, a pouco conhecida Joy Nash foi escalada para o papel principal. Os nomes por trás do roteiro e da direção não foram divulgados até o momento, mas já se sabe que todas as produtoras da série são mulheres.

Estamos ansiosas!